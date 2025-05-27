Украина переходит на новый стандарт напряжения электросетей: что будет с платежками

С 1 июля 2025 года в Украине официально изменится стандарт напряжения электросети — 230 вольт вместо 230.

Это предусмотрено постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Переход к новым параметрам — еще один шаг к евроинтеграции Украины.

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Переход на 230 вольт по стандарту ЕС

Новый стандарт соответствует европейским нормам, в частности параметрам качества электроснабжения, которые уже давно действуют в странах ЕС.

Вместе с тем устанавливаются четкие пределы допустимого отклонения — от 207 до 253 В (±10% от номинала), что должно обеспечить более стабильную работу электросети.

В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отмечают, что переход на 230 В улучшит качество энергоснабжения, уменьшит риск поломок бытовой техники, снизит потребность в стабилизаторах и повысит энергоэффективность.

Современная техника уже производится в соответствии со стандартами ЕС, поэтому изменение не должно негативно повлиять на ее работу.

В компании ДТЭК заверили, что изменение стандарта не отразится на счетах потребителей — в платежках ничего не изменится, поскольку украинцы платят за потребленную электроэнергию в киловатт-часах, а не за напряжение в сети.

— Напряжение — это просто давление в системе, а не количество электричества, — пояснили в пресс-службе ДТЭК.

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