ГНС предупредила о фейковых письмах от имени налоговой

В Государственной налоговой службе Украины фиксируют новую волну массового распространения фейковых электронных писем якобы от имени главного налогового ведомства страны.

— За последнюю неделю это уже вторая такая волна. Уже получили сигналы об этом от плательщиков ряда регионов. Подчеркиваем! ГНС не имеет отношения к такой рассылке, — говорится в сообщении.

Вредоносное ПО

Как объяснили в ГНС, вложения в письмах содержат вредоносное программное обеспечение, которое активируется после открытия PDF-файла. После перехода запускается программное обеспечение, которое предоставляет удаленный доступ к вашему компьютеру злоумышленникам.

В ведомстве напомнили, что все официальные адреса электронной почты ГНС обязательно должны содержать доменное имя “tax.gov.ua” после символа “@”.

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В ГНС рекомендуют не открывать вложения в подозрительных сообщениях. Есть сомнения относительно происхождения письма – обращайтесь напрямую в налоговую.

Фе йковые письма из Ощадбанка

Напомним, что председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов предупредил украинцев об очередной мошеннической схеме с фейковыми электронными письмами.

По словам Наумова, некоторые украинцы получают e-mail-сообщения по адресу электронной почты: <ledger@wallet.thebeautybarnepal.com>.

Начинаются мошеннические электронные письма следующим образом: Нужна дополнительная информация. Из соображений безопасности мы временно ограничили некоторые функции вашей учетной записи.

Наумов подчеркнул, что такие письма, конечно, рассылает не команда Ощадбанка. Их рассылает команда преступников.

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