Только 28% учителей Украины могут определить, что такое буллинг — опрос
Несмотря на распространение информации о травле в украинских школах, большинство педагогов не фиксируют буллинг в своих классах, только 28% учителей могут точно определить, что такое буллинг.
Об этом свидетельствуют результаты опроса аспирантки Института социальной и политической психологии Анастасии Мельниченко.
Буллинг: ключевые выводы
В течение 2023-2025 годов было проведено две волны онлайн-опросов учителей из всех регионов Украины, кроме временно оккупированных территорий.
68,4% учителей не обнаружили травли среди учеников с начала полномасштабного вторжения. Только 28% педагогов могут четко объяснить, что такое буллинг.
В 2023 году 18,5% опрошенных признали буллинг регулярным явлением в школе, в 2025 году эта цифра выросла до 20,6%.
Как реагируют учителя на травлю
Чаще всего педагоги разговаривают с инициатором конфликта (36,6%), оказывают поддержку пострадавшим ученикам (33,3%), направляют к школьному психологу (30,6%).
В то же время к администрации школы, родителям или полиции обращаются значительно реже. И даже были случаи, когда учителя вообще не принимали никаких мер после выявления буллинга.
Наибольшую активность в реагировании на травлю продемонстрировали педагоги молодого поколения от 18 до 24 лет. Они чаще проявляли инициативу, вмешивались лично и пытались разрешить конфликты без промедления.
В то же время учителя от 45 лет использовали традиционные методы: обращались к администрации школы, созывали комиссии или действовали в соответствии с инструкциями.
Причины буллинга
Также опрос позволил выяснить, как сами педагоги объясняют причины буллинга среди учеников. Чаще всего они указывают на поведенческие особенности самих детей — так считает 51,1% респондентов.
Среди других факторов, которые, по мнению учителей, способствуют травли:
- сложные жизненные обстоятельства — 20,8%;
- внешность ребенка — 18,6%;
- мировоззренческие различия — 12,3%;
- инвалидность или особые образовательные потребности — 7,8%.
Напомним, что Министерство образования внедрило опцию быстрого уведомления о случаях буллинга.
Отныне ребенок самостоятельно или его родители могут заполнить короткую анкету и отправить электронную жалобу, привлекая к решению проблемы руководство школы или, при необходимости, полицию.