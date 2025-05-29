Только 28% учителей Украины могут определить, что такое буллинг — опрос

Несмотря на распространение информации о травле в украинских школах, большинство педагогов не фиксируют буллинг в своих классах, только 28% учителей могут точно определить, что такое буллинг.

Об этом свидетельствуют результаты опроса аспирантки Института социальной и политической психологии Анастасии Мельниченко.

Буллинг: ключевые выводы

В течение 2023-2025 годов было проведено две волны онлайн-опросов учителей из всех регионов Украины, кроме временно оккупированных территорий.

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68,4% учителей не обнаружили травли среди учеников с начала полномасштабного вторжения. Только 28% педагогов могут четко объяснить, что такое буллинг.

В 2023 году 18,5% опрошенных признали буллинг регулярным явлением в школе, в 2025 году эта цифра выросла до 20,6%.

Как реагируют учителя на травлю

Чаще всего педагоги разговаривают с инициатором конфликта (36,6%), оказывают поддержку пострадавшим ученикам (33,3%), направляют к школьному психологу (30,6%).

В то же время к администрации школы, родителям или полиции обращаются значительно реже. И даже были случаи, когда учителя вообще не принимали никаких мер после выявления буллинга.

Наибольшую активность в реагировании на травлю продемонстрировали педагоги молодого поколения от 18 до 24 лет. Они чаще проявляли инициативу, вмешивались лично и пытались разрешить конфликты без промедления.

В то же время учителя от 45 лет использовали традиционные методы: обращались к администрации школы, созывали комиссии или действовали в соответствии с инструкциями.

Причины буллинга

Также опрос позволил выяснить, как сами педагоги объясняют причины буллинга среди учеников. Чаще всего они указывают на поведенческие особенности самих детей — так считает 51,1% респондентов.

Среди других факторов, которые, по мнению учителей, способствуют травли:

сложные жизненные обстоятельства — 20,8%;

внешность ребенка — 18,6%;

мировоззренческие различия — 12,3%;

инвалидность или особые образовательные потребности — 7,8%.

Напомним, что Министерство образования внедрило опцию быстрого уведомления о случаях буллинга.

Отныне ребенок самостоятельно или его родители могут заполнить короткую анкету и отправить электронную жалобу, привлекая к решению проблемы руководство школы или, при необходимости, полицию.

Источник : Минобразования

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