В Киеве обрушился балкон с американцем, который снимал войну в Украине

В Подольском районе Киева произошел несчастный случай: гражданин США, приехавший в Украину документировать войну, упал вместе с балконом многоквартирного дома.

Опасное сооружение

Причиной обрушения стала устаревшая конструкция здания, которая годами оставалась без внимания ответственных служб.

— В то время как летают ракеты и дроны, нас травмируют балконы из-за безответственности! — говорится в Instagram-посте пострадавшего.

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко поручил новоназначенному главе Подольской районной государственной администрации Владимиру Наконечному лично взять ситуацию под контроль, поддерживать связь с пострадавшим и организовать неотложную инспекцию всех фасадов дома, а также других потенциально опасных зданий в районе, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.

Сейчас смотрят

В настоящее время Кристофер Уолтерс получил необходимую медицинскую помощь и продолжает работать над новым фильмом.

Кто такой Кристофер Уолтерс

Кристофер Уолтерс начал свою кинематографическую карьеру в семь лет, а уже в десять лет провел свой первый показ, а в двенадцать — основал собственную кинокомпанию.

После окончания школы Уолтерс переехал из Канады в Нью-Йорк, где работал оператором в рекламной индустрии.

Параллельно он снял и смонтировал более десятка видео для известных рэп-исполнителей, таких как Fifty Cent, Snoop Dogg и Dr. Dre.

За пятнадцать лет своей карьеры Волтерс создал сотни рекламных роликов, а также игровые и документальные фильмы.

В частности, «Комедия войны: смех в Украине» о гастролях украинских стендап-комиков в прифронтовых зонах. Сейчас живет в Киеве.

Источник и фото: Кристофер Уолтерс

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.