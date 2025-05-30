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Наводил ракеты на аэродромы ВСУ: на Хмельнитчине задержан агент ФСБ

наводив ракети на аеродроми ЗСУ

Киберспециалисты Службы безопасности предотвратили серию воздушных атак РФ по авиационной инфраструктуре Сил обороны.

— По результатам спецоперации в Хмельницкой области СБУ задержала агента ФСБ, который собирал разведданные для огневого поражения аэродромов ВСУ на Западе Украины, — говорится в сообщении.

Прокремлевский комментатор

Злоумышленником оказался 53-летний местный безработный, который попал в поле зрения оккупантов как прокремлевский комментатор на Telegram-каналах.

Основной задачей агента было выявление взлетно-посадочных полос ВСУ в западных областях Украины и отслеживание графика боевых вылетов на аэродромах.

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По имеющимся данным, враг планировал использовать эту информацию для ракетно-дроновых ударов по отечественной военной авиации.

Грозит пожизненное

Киберспециалисты Службы безопасности заблаговременно разоблачили агента и шаг за шагом задокументировали его разведывательную деятельность. После проведения спецмероприятий для обеспечения безопасности локаций Сил обороны предатель был задержан по месту жительства.

Во время обыска у него изъят телефон, на котором он накапливал информацию и готовил отчет для ФСБ.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводились под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.

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Источник: СБУ

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