Пенсии с 1 июня: какие изменения ожидают украинцев и кто получит надбавки

Пенсии с 1 июня для большинства украинцев не изменятся, однако некоторые категории получат надбавки.

Итак, какими будут пенсии с 1 июня 2025 года для определенных категорий лиц и какие еще изменения ожидают украинцев при зачислении страхового стажа — читайте в материале Фактов ICTV.

Пенсии с 1 июня 2025 года

Пенсии в Украине с 1 июня вырастут для пенсионеров, которым 70, 75 и 80 лет. Доплату они получат автоматически, поэтому обращаться никуда не нужно.

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Прибавки к пенсии для лиц 70, 75 и 80 лет будут следующими:

570 грн – кому исполнилось 80 лет;

456 грн – кому от 75 до 79 лет;

300 грн – для лиц в возрасте 70-74 лет.

Главное условие, чтобы получить доплату – пенсия не должна превышать 10 340,35 грн.

Пенсии с 1 июня: изменения

Для нескольких категорий граждан, в частности для ВПЛ и украинцев, которые находятся на временно оккупированных территориях или за границей, Кабмин упростил механизм получения пенсий. Таким образом, они смогут это сделать в любом уполномоченном банке, а не только в Ощадбанке, как это было до этого.

Выбрать другое финансовое учреждение можно как лично в отделении Пенсионного фонда Украины, так и онлайн через веб-портал ПФУ или же непосредственно в новом банке.

Пенсии с 1 июня: что изменится

Украинцам станет проще засчитать свой страховой стаж, полученный за границей, сообщили в Минсоцполитики.

— Благодаря принятому ранее закону и постановлению, разработанному Минсоцполитики, отныне стаж, который украинцы приобретают за границей, будет включен для определения права на пенсию по возрасту в Украине, — говорится в сообщении.

Если раньше человек, проработав в Украине 25 лет и еще 5 лет – за границей, до соответствующего решения не имел бы права на назначение пенсии по возрасту, теперь он сможет засчитать эти 5 лет страхового стажа за границей в свой стаж в Украине.

Итак, подводя итоги, какими будут пенсии с 1 июня 2025 года, можно отметить — что они не изменятся для большинства категорий граждан, если не учитывать надбавки для людей 70, 75 и 80 лет.

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