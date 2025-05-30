Укр Рус
Укр Рус
Популярные Статьи
Что такое Волынская трагедия и может ли стать преградой для Украины на пути в ЕС
Статьи
Универсальные воины: что известно о морской пехоте Украины и ее участии в войне с РФ
Кто покинул МастерШеф 15 в 13-м выпуске после борьбы за место на кухне
В Ровно впервые родился ребенок, зачатый после гибели отца на фронте
Продал самое ценное: Козловский впервые рассказал, как закрыл долги перед Кондратюком
Эксклюзив
Эксклюзив
Наталя Птуха, синоптик Укргидрометцентра
Анастасия Кожушко, редактор ленты
4 мин.

Погода на первую неделю лета: дожди в западных областях и теплые дни в Киеве

погода на тиждень
Фото: Факти ICTV

В начале июня украинцы могут ожидать относительно комфортные погодные условия в большинстве регионов. В некоторых областях возможны кратковременные дожди.

Об этом для YouTube-канала Факты ICTV рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Погода в июне

По словам синоптика, в выходные на востоке, юго-востоке Украины еще возможны кратковременные дожди и грозы.

Сейчас смотрят

Однако большинство центральных и частично южных областей останутся без осадков.

Температура ночью будет колебаться от +9 до +16°C, а днем ​​– в пределах +20…+26°C.

На юго-востоке ожидается несколько теплее, а в Карпатах, наоборот, свежее – днем ​​максимум до +20°C.

Какая будет погода на следующей неделе

На следующей неделе в Украине будет преобладать сухая погода, однако на западе – в частности в Житомирской и Винницкой областях – в понедельник ожидаются дожди и грозы из-за нового атмосферного фронта.

Прямой эфир ICTV Live
Последние новости
В Украине изменили условия назначения жилищных субсидий: детали
Комуналка
Турция предлагает провести встречу Зеленского, Путина и Трампа после второго Стамбула
Хакан Фідан
В Сербии произошел взрыв на заводе, который РФ обвинила в поставках боеприпасов Украине
завод Krusik у Сербії
Кабмин одобрил переговорные позиции для вступления в ЕС по двум кластерам
прапори України та ЄС
Дань-М: бойцы ГУР уничтожили над Черным морем новый реактивный дрон РФ
атака дронами Одещина ГУР
погода на тиждень

Фото: УНІАН

Осадки будут носить кратковременный, локальный характер.

– С 4–5 июня фронт может продвинуться в юго-восточные регионы, но запад получит перерыв, – пояснила Птуха.

В Киеве, по ее словам, начало лета будет теплым и без осадков. Температуры будут держаться в пределах +20 … +26 ° C днем ​​и +10 … +16 ° C ночью — классическая майская погода.

Когда начнется пляжный сезон

Относительно открытия пляжного сезона температура Черного моря у Одессы составляет пока лишь +16…+17°C, что еще достаточно прохладно для массового купания.

– Для большинства граждан это еще низкая температура для купания. Тем более температура воздуха пока не очень высокая, – добавила Птуха.

В ближайшие дни погода не претерпевает резких изменений. Теплая воздушная масса из Западной Европы постепенно вытесняет прохладную, господствующую ранее.

Пляжний сезон

Фото: УНІАН

В середине недели синоптики прогнозируют:

  • ночные температуры: +12…+18°C;
  • дневные: +19…+25°C (до +28°C на юге, Закарпатье, Прикарпатье).

– Температурный диапазон считается одним из наиболее благоприятных для организма. Среднемесячная температура в июне ожидается на 1,5–2 градуса выше нормы, – отметила Птуха.

Синоптик отметила, что такая погода для начала июня является классической.

В общем первые дни лета будут комфортными для жизни и сельскохозяйственной деятельности.

Почва остается увлажненной, засуху не прогнозируют.

Читайте также
Долгожданное солнце: когда в Украине закончатся дожди и какой будет погода в начале лета
коли в Україні закінчаться дощі

Связанные темы:

Пляжний сезонПогодаПогода у КиєвіПрогноз погоды
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь