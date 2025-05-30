Погода на первую неделю лета: дожди в западных областях и теплые дни в Киеве

Осадки будут носить кратковременный, локальный характер.

– С 4–5 июня фронт может продвинуться в юго-восточные регионы, но запад получит перерыв, – пояснила Птуха.

В Киеве, по ее словам, начало лета будет теплым и без осадков. Температуры будут держаться в пределах +20 … +26 ° C днем ​​и +10 … +16 ° C ночью — классическая майская погода.

Когда начнется пляжный сезон

Относительно открытия пляжного сезона температура Черного моря у Одессы составляет пока лишь +16…+17°C, что еще достаточно прохладно для массового купания.

– Для большинства граждан это еще низкая температура для купания. Тем более температура воздуха пока не очень высокая, – добавила Птуха.

В ближайшие дни погода не претерпевает резких изменений. Теплая воздушная масса из Западной Европы постепенно вытесняет прохладную, господствующую ранее.