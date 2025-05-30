Анастасия Кожушко, редактор ленты
Погода на первую неделю лета: дожди в западных областях и теплые дни в Киеве
В начале июня украинцы могут ожидать относительно комфортные погодные условия в большинстве регионов. В некоторых областях возможны кратковременные дожди.
Об этом для YouTube-канала Факты ICTV рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.
Погода в июне
По словам синоптика, в выходные на востоке, юго-востоке Украины еще возможны кратковременные дожди и грозы.
Однако большинство центральных и частично южных областей останутся без осадков.
Температура ночью будет колебаться от +9 до +16°C, а днем – в пределах +20…+26°C.
На юго-востоке ожидается несколько теплее, а в Карпатах, наоборот, свежее – днем максимум до +20°C.
Какая будет погода на следующей неделе
На следующей неделе в Украине будет преобладать сухая погода, однако на западе – в частности в Житомирской и Винницкой областях – в понедельник ожидаются дожди и грозы из-за нового атмосферного фронта.
Осадки будут носить кратковременный, локальный характер.
– С 4–5 июня фронт может продвинуться в юго-восточные регионы, но запад получит перерыв, – пояснила Птуха.
В Киеве, по ее словам, начало лета будет теплым и без осадков. Температуры будут держаться в пределах +20 … +26 ° C днем и +10 … +16 ° C ночью — классическая майская погода.
Когда начнется пляжный сезон
Относительно открытия пляжного сезона температура Черного моря у Одессы составляет пока лишь +16…+17°C, что еще достаточно прохладно для массового купания.
– Для большинства граждан это еще низкая температура для купания. Тем более температура воздуха пока не очень высокая, – добавила Птуха.
В ближайшие дни погода не претерпевает резких изменений. Теплая воздушная масса из Западной Европы постепенно вытесняет прохладную, господствующую ранее.
В середине недели синоптики прогнозируют:
- ночные температуры: +12…+18°C;
- дневные: +19…+25°C (до +28°C на юге, Закарпатье, Прикарпатье).
– Температурный диапазон считается одним из наиболее благоприятных для организма. Среднемесячная температура в июне ожидается на 1,5–2 градуса выше нормы, – отметила Птуха.
Синоптик отметила, что такая погода для начала июня является классической.
В общем первые дни лета будут комфортными для жизни и сельскохозяйственной деятельности.
Почва остается увлажненной, засуху не прогнозируют.