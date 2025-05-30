Сырский об эффективности дронов в мае: поражено более 89 тыс. вражеских целей
Планомерная работа по масштабированию подразделений беспилотных систем дает реальные результаты. Так, в мае с помощью дронов различных типов было поражено и уничтожено более 89 тыс. вражеских целей.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по итогам ежемесячного совещания с участием командиров боевых подразделений по вопросам применения и развития беспилотных систем.
Быть на шаг впереди
— Заслушал доклад разведки о формировании в российской армии войск беспилотных систем и поступлении новых образцов БпЛА и наземных роботизированных комплексов на вооружение оккупантов, — пишет главнокомандующий.
В частности, по его словам, враг копирует опыт Сил обороны Украины и активно масштабирует свои беспилотные подразделения. Поэтому, отметил Сырский, мы должны сохранять темп развития и постоянно наращивать возможности, чтобы быть на шаг впереди.
Александр Сырский также сообщил об увеличении количества экипажей беспилотных систем и развитии беспилотных подразделений.
— Каждый дрон — это уничтоженный противник, а, значит, и сохраненная жизнь украинского военнослужащего. Отдельный акцент — на уничтожении операторов вражеских БпЛА и их пунктов управления, — отметим главком.
Беспилотные наземные комплексы
Во время совещания также были рассмотрены вопросы развития беспилотных наземных комплексов, которые на поле боя выполняют логистические функции, эвакуируют раненых воинов, осуществляют минирование, а также действуют как боевые модули.
— По сравнению с 2024 годом мы в разы увеличили поставки таких комплексов в воинские части и нарастили подготовку специалистов БпНК, — говорится в сообщении.
Главнокомандующий поблагодарил все подразделения беспилотных систем и каждого воина отдельно за профессиональную боевую работу и уничтожение врагов.
Фото: Александр Сырский