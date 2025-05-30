Планомерная работа по масштабированию подразделений беспилотных систем дает реальные результаты. Так, в мае с помощью дронов различных типов было поражено и уничтожено более 89 тыс. вражеских целей.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по итогам ежемесячного совещания с участием командиров боевых подразделений по вопросам применения и развития беспилотных систем.

Быть на шаг впереди

— Заслушал доклад разведки о формировании в российской армии войск беспилотных систем и поступлении новых образцов БпЛА и наземных роботизированных комплексов на вооружение оккупантов, — пишет главнокомандующий.

В частности, по его словам, враг копирует опыт Сил обороны Украины и активно масштабирует свои беспилотные подразделения. Поэтому, отметил Сырский, мы должны сохранять темп развития и постоянно наращивать возможности, чтобы быть на шаг впереди.

Александр Сырский также сообщил об увеличении количества экипажей беспилотных систем и развитии беспилотных подразделений.

— Каждый дрон — это уничтоженный противник, а, значит, и сохраненная жизнь украинского военнослужащего. Отдельный акцент — на уничтожении операторов вражеских БпЛА и их пунктов управления, — отметим главком.

Беспилотные наземные комплексы

Во время совещания также были рассмотрены вопросы развития беспилотных наземных комплексов, которые на поле боя выполняют логистические функции, эвакуируют раненых воинов, осуществляют минирование, а также действуют как боевые модули.

— По сравнению с 2024 годом мы в разы увеличили поставки таких комплексов в воинские части и нарастили подготовку специалистов БпНК, — говорится в сообщении.

Главнокомандующий поблагодарил все подразделения беспилотных систем и каждого воина отдельно за профессиональную боевую работу и уничтожение врагов.

Фото: Александр Сырский

Источник : Генштаб ВСУ

