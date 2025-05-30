В Киеве разоблачен студент, который сливал врагу координаты военных объектов
В Киеве осудили студента, который сливал врагу данные о военных объектах.
Выполнял задания врага
В столице суд вынес приговор 21-летнему студенту киевского колледжа, которого признали виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
Он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Киевской городской прокуратурой было доказано, что молодой человек умышленно сотрудничал с представителями государства-агрессора.
Во исполнение задач врага подозреваемый собирал данные:
- о местах дислокации украинских военных в Киеве;
- последствия вражеских обстрелов по столице;
- деятельности оборонных предприятий, в частности тех, которые занимаются производством и ремонтом боевых дронов.
Для этого он выпытывал информацию у знакомых и лично осматривал местность, чтобы составить подробные отчеты.
Собранные сведения — включая фото, видео и координаты — передавались куратору через мессенджер.
Кроме того, представителей ФСБ интересовало все, что касается работы Министерства обороны Украины, 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ и других воинских частей и объектов Киева.
В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Досудебное расследование проводили следователи ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.
Фото: КМДА
Источник: Киевская городская прокуратура