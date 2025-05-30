В Киеве разоблачен студент, который сливал врагу координаты военных объектов

В Киеве осудили студента, который сливал врагу данные о военных объектах.

Выполнял задания врага

В столице суд вынес приговор 21-летнему студенту киевского колледжа, которого признали виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас смотрят

Киевской городской прокуратурой было доказано, что молодой человек умышленно сотрудничал с представителями государства-агрессора.

Во исполнение задач врага подозреваемый собирал данные:

о местах дислокации украинских военных в Киеве;

последствия вражеских обстрелов по столице;

деятельности оборонных предприятий, в частности тех, которые занимаются производством и ремонтом боевых дронов.

Для этого он выпытывал информацию у знакомых и лично осматривал местность, чтобы составить подробные отчеты.

Собранные сведения — включая фото, видео и координаты — передавались куратору через мессенджер.

Кроме того, представителей ФСБ интересовало все, что касается работы Министерства обороны Украины, 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ и других воинских частей и объектов Киева.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Досудебное расследование проводили следователи ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.

Фото: КМДА

Источник: Киевская городская прокуратура

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.