В Коростышеве на последний звонок дети приехали на могилы одноклассников, которых убила Россия

В городе Коростышев Житомирской области школьники приехали на кладбище к своему однокласснику Роману Мартынюку и его младшим сестре и брату, которые погибли в результате российского удара.

Об этом сообщает администрация Коростышевского лицея № 1 на своей странице в Facebook.

Последний звонок на кладбище

Дети привезли на кладбище игрушки, открытки и даже кусочки торта, потому что вчера у Тамары должен был быть день рождения.

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— День последнего звонка, который должен был бы быть полон радости, объятий, слез счастья и прощания со школой, превратился в день тишины, скорби и глубокой боли, — говорится в заметке администрации лицея.

Одиннадцатиклассники вместо праздничных фото и цветов после последнего урока поехали на кладбище — к своему однокласснику Роману, а также его младшим братику и сестренке — Станиславу и Тамаре, которые погибли в результате ночной атаки,

Классная руководительница 11 класса провела для детей последний звонок прямо на кладбище — с глубоким трепетом, уважением и любовью.

— Сегодня мы еще раз почувствовали, как война крадет не только жизни — она крадет детство, юность, праздники, воспоминания, которые должны были бы быть теплыми… Светлая память Роме, Тамаре и Станиславу, — говорится в публикации.

Напомним, что Россия ночью 25 мая нанесла комбинированный удар по Украине с применением 367 средств воздушного нападения, в том числе девяти баллистических ракет Искандер-М/KN-23, крылатых ракет Х-101, Калибр, Х-22, управляемых авиационных ракет Х-59/69, а также 298 ударных БпЛА Shahed и беспилотников-имитаторов.

В результате вражеской атаки пострадали родители детей. У супругов остались старшие сыновья в возрасте 24 и 26 лет. Жертвами российской атаки стали 8-летний Станислав, 12-летняя Тамара и 17-летний Роман.

Фото: Лицей №1 имени Густава Олизара

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