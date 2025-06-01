Какие выплаты на детей с 1 июня — суммы

В Украине с 1 июня 2025 года размер социальных выплат на детей не изменится, поскольку прожиточный минимум остался на том же уровне.

Социальные выплаты на детей с 1 июня

Максимальный размер пособия по беременности и родам для работающих женщин — 106 500 грн в месяц, а минимальный — 7 100 грн в месяц.

Размер помощи официально трудоустроенной женщине зависит от ее заработной платы за последние 12 календарных месяцев работы перед декретным отпуском.

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Для безработной помощь определяют на основе пособия по безработице.

Нетрудоустроенные женщины получают 25% прожиточного минимума для трудоспособного лица — 757 грн.

Выплаты от государства при рождении малыша в июне остались в размере 41 280 грн. Из них 10 320 грн – это единовременная выплата, а 860 грн – ежемесячная в течение трех лет.

Выплаты матерям-одиночкам в июне:

на детей до 6 лет – 2 563 грн;

на детей от 6 до 18 лет – 3 196 грн;

на студентов стационара в возрасте от 18 до 23 лет – 3 028 грн.

Выплаты на детей во время войны 2024 в качестве алиментов имеют такой диапазон:

для детей до 6 лет – 2 563 грн;

для детей от 6 до 18 лет – 3 196 грн;

для детей 18-23 лет – 3028 грн.

Максимальная сумма алиментов не может превышать 10 прожиточных минимумов. Для детей до шести лет – 25 630 грн, от шести до 18 лет – 31 960 грн.

В июне выплаты детям, над которыми установлена ​​опека, будут оставаться без изменений:

на детей до 6 лет – 6 407,5 грн;

на детей от 6 до 18 лет – 7 990 грн.

Если ребенок с инвалидностью, то размер выплат больше:

на детей до 6 лет – 8 970,5 грн;

на детей от 6 до 18 лет – 11 186 грн.

Многодетные семьи в июне получают от государства социальные выплаты на каждого ребенка в размере 2 100 грн.

Выплаты на детей-ВПЛ в июне составляют 3 тыс. грн.

Как отметили в Министерстве социальной политики, Кабмин расширил категории семей с детьми, на которые будет распространяться услуга “муниципальная няня”.

Согласно обновленному Постановлению, расширяются категории детей, на которые будет распространяться услуга, а именно:

дети до 3 лет внутренне перемещенных лиц (не имеющих тяжелых болезней);

дети до 6 лет, нуждающиеся в дополнительном уходе (ранее входила категория детей с тяжелыми болезнями только в возрасте до 3 лет);

дети до 6 лет, у кого один из родителей является лицом с инвалидностью I или II группы (ранее – это дети в возрасте до 3 лет);

дети до 6 лет, проживающие на территориях административно-территориальных единиц, где невозможно обеспечить функционирование заведений дошкольного образования (например, территории Запорожской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Сумской и Черниговской областей).

Важным изменением является тот факт, что право на услугу “муниципальная няня” получают внутренне перемещенные лица и люди, которые вместе с детьми проживают на территориях, где невозможно обеспечить функционирование заведений дошкольного образования.

Как отметили в Минсоцполитики, возмещение рассчитывается за час ухода, но не может превышать 7 100 грн в месяц на одного ребенка.

Важным изменением является именно тот факт, что право на услугу “муниципальная няня” получают внутренне перемещенные лица и люди, которые вместе с детьми проживают на территориях, где невозможно обеспечить функционирование учреждений дошкольного образования.

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