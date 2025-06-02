В Украине хотят повысить штрафы за отказ в льготном проезде

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 13331, предусматривающий усиление административной ответственности за отказ в перевозке граждан, имеющих право на бесплатный проезд.

Инициатором выступил народный депутат Украины IX созыва Александр Лукашев.

Ответственность для перевозчиков – что указано в законопроекте

Законопроект предлагает внести изменения в статью 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Если документ примут, водители или перевозчики, которые отказываются перевозить льготников или мешают им воспользоваться правом на бесплатный проезд, будут платить штраф в размере 1 700–3 400 грн (от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан). Сейчас штраф за такое нарушение составляет 850 грн.

Предусматривается также санкция за повторное нарушение в течение года, но размер штрафа останется в тех же пределах.

В пояснительной записке указано, что законодательство Украины гарантирует право на бесплатный или льготный проезд для определенных категорий граждан. Речь идет, в частности, о лицах с инвалидностью, ветеранах, участниках боевых действий, пенсионерах, детях-сиротах. Однако на практике встречаются многочисленные случаи отказов в перевозке даже при наличии удостоверений и свободных мест.

Напомним, что автор законопроекта Александр Лукашев был избран в парламент IX от ныне запрещенной партии ОПЗЖ. Впоследствии он вошел в депутатскую группу Восстановление Украины.

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