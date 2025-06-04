По данным Eurostat, по состоянию на конец января 2025 года в мире было зафиксировано более 4,3 миллиона беженцев из Украины. Странами ЕС, которые приняли наибольшее количество лиц и предоставили временную защиту гражданам из Украины, были: Германия (1 170 250 человек, это 27,3% от общего количества в ЕС), Польша (993 015 человек, это 23,2%) и Чехия (394 985 человек, это 9,2%).

Несмотря на большое количество переселенцев, страны ЕС продлили срок временной защиты для украинцев.

Какие страны принимают беженцев из Украины в 2025 году и на каких условиях — в материале на Фактах ICTV.

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Какие страны принимают беженцев из Украины 2025: перечень

Рассмотрим, где принимают беженцев из Украины в 2025 году и какие страны предлагают лучшие условия для украинцев.

Германия

Германия уже приняла много украинских беженцев, но продолжает предоставлять временную защиту людям, бегущим от войны.

Для въезда в страну не требуется биометрический загранпаспорт или шенгенская виза. Безвизовый въезд разрешается лицам, если до начала войны (24 февраля) они находились на территории Украины.

Всем беженцам в течение 90 дней после первого въезда на территорию Германии необходимо обязательно зарегистрироваться, даже если они не нуждаются в социальной помощи.

Какую помощь оказывает Германия украинцам:

бесплатное жилье;

финансовая помощь (регулярные выплаты);

частичная оплата коммунальных услуг;

медицинское страхование;

право на трудоустройство (самостоятельно или через центры занятости);

образование и бесплатные курсы немецкого языка для взрослых.

Беженцы в Германии продолжают получать ежемесячные выплаты Bürgergeld. В 2025 году государственная социальная помощь составляет:

€563 в месяц — одинокие взрослые;

€506 на человека — семейные пары;

€471 в месяц — дети в возрасте от 14 до 17 лет;

€563 в месяц — родители-одиночки;

€506 в месяц — совершеннолетние граждане Украины;

€390 в месяц на детей в возрасте 6-13 лет и €357 в месяц на детей в возрасте до 5 лет.

Выплаты Bürgergeld для трудоспособных беженцев могут быть снижены, если они отказываются от предложенной работы, интеграционных курсов или семинаров по трудоустройству.

Швеция

В 2025 году Швеция продолжает принимать украинских беженцев. Переселенцам предоставляется бесплатное государственное или арендованное жилье и финансовая помощь. Однако правила получения помощи в этом году стали более строгими.

В соответствии с Директивой о временной защите, получить вид на жительство с временной защитой могут люди, если они:

являются гражданами Украины;

имеют статус или вид на жительство как лицо, которое нуждается в защите;

являются сопровождающим членом семьи одного из двух вышеупомянутых.

Зарегистрировать заявление можно онлайн или лично посетив офис Шведского миграционного управления.

Украинцы, имеющие вид на жительство в соответствии с директивой ЕС Massflyktsdirektivet, могут получить государственную помощь, которая включает ежедневные денежные выплаты, медицинское обслуживание, жилье и выплаты на детей.

Швеция частично компенсирует расходы на аренду жилья для лиц, получивших временную защиту. Сумма выплат ориентировочно составляет 71 SEK (шведская крона) в день (307,97 грн) для каждого взрослого.

Кроме того, предусмотрена ежемесячная финансовая поддержка на базовые расходы. В частности, одинокие взрослые могут рассчитывать на сумму до 2 100 SEK шведская крона (9109,05 грн), а дети — от 37 до 50 SEK в день (160,49 грн — 216,88 грн), в зависимости от их возраста.

Что касается медицинских услуг, для беженцев предусмотрено оказание экстренной помощи, вакцинации, наблюдения во время беременности и психологической поддержки. Услуги предоставляются по сниженной стоимости, например, консультация у врача обойдется от 50 до 100 SEK (216,88 грн-433,76 грн).

Вид на жительство, в соответствии с Директивой о временной защите, предоставляет взрослым право на экстренную медицинскую и стоматологическую помощь, а также на неотложные медицинские и стоматологические процедуры. Является ли помощь неотложной — решают медицинские работники. Также люди, получившие временную защиту, имеют право на бесплатный медицинский осмотр.

Семьи с детьми, которые уже получили персональный идентификационный номер (personnummer), могут обратиться за стандартной детской помощью в размере 1 250 SEK (5422,05 грн) ежемесячно на каждого ребенка.

Также беженцам может предоставляться специальная целевая помощь. Если у человека есть острая потребность в товаре или услуге, но он не может за них заплатить, тогда можно подать заявление на помощь. Миграционное управление проведет индивидуальную оценку потребностей и в случае одобрения предоставит финансовую помощь.

Для того чтобы воспользоваться этими услугами, украинцам необходимо пройти регистрацию в ряде государственных органов. Прежде всего следует подать заявление на получение временной защиты в Шведское миграционное агентство (Migrationsverket).

После этого нужно обратиться в налоговое управление (Skatteverket), чтобы получить personnummer — этот номер является обязательным для доступа к большинству государственных и социальных сервисов, открытия банковского счета или получения медицинской помощи.

Среди важных изменений в 2025 году — ужесточение требований к получению финансирования. В частности, если человек находит работу, размер пособия может быть уменьшен. Также после получения personnummer обязательной является регистрация места жительства в Skatteverket. Только после этого можно полноценно пользоваться государственными услугами.

Латвия

В 2025 году Латвия продолжает принимать украинцев. Въехать в страну можно без визы, достаточно биометрического загранпаспорта. Пребывать без регистрации можно в течение 90 дней.

Украинцы имеют право получить статус временной защиты. С 1 января 2025 года документ, подтверждающий статус, выдается сроком на 3 года. Для продления пребывания в Латвийской Республике гражданам Украины необходимо иметь действительный вид на жительство.

Украинцы, которые до конца 2024 года получили справку от муниципальной социальной службы, смогут воспользоваться следующими видами поддержки:

в течение трех месяцев каждое лицо может получить дважды продуктовый набор, один набор гигиенических и бытовых товаров;

при наличии детей в возрасте от 7 до 24 месяцев выдается два дополнительных набора детского питания;

при наличии детей до 2 лет выдается один дополнительный гигиенический набор;

семьи с детьми дошкольного и младшего школьного возраста могут обратиться за пакетом со школьными принадлежностями.

В течение первых трех календарных месяцев со дня подачи первой заявки украинцы имеют право получать социальные услуги и помощь, не предоставляя данные о своем доходе. За справкой можно обратиться в любой из более чем 400 пунктов выдачи по всей Латвии. Получить саму справку можно в социальной службе местных властей.

Украинцы, прибывшие в Латвию, могут получить следующую финансовую поддержку:

с 1 января 2025 года единовременная помощь в кризисной ситуации составляет €377 на взрослого и €264 на ребенка;

с 1 января 2025 года дополнительное ежемесячное пособие в размере €137 на первого человека и €96 на каждого следующего члена домохозяйства;

другую материальную поддержку или социальные услуги в соответствии с индивидуальными потребностями человека.

Беженцы также имеют право на работу. При трудоустройстве украинцы имеют право на единовременную денежную помощь в размере €700. Подать заявление на получение помощи необходимо в Государственное агентство занятости в течение месяца после начала работы.

Литва

Литва продлила временную защиту для украинцев до 4 марта 2026 года. Граждане, имеющие вид на жительство, срок действия которого истек в марте 2025 года, должны заменить документ до конца года. Заявление необходимо подать за 4 месяца до истечения срока действия документа.

В этом году Литва предоставляет украинским беженцам одноразовую финансовую помощь в размере €176 на самые необходимые расходы. Однако получить деньги смогут не все, а лишь определенная категория населения, а именно:

семьи, которые имеют от 3 детей в возрасте до 18 лет;

одинокие родители или опекуны, которые прибыли с детьми в возрасте до 18 лет;

семьи с детьми с инвалидностью до 18 лет;

люди с инвалидностью;

беременные женщины;

лица в возрасте 60 лет и старше.

Для получения финансовой поддержки нужно зарегистрироваться в департаменте миграции и получить временный вид на жительство в стране.

Румыния

Граждане Украины с действующим биометрическим паспортом могут находиться в Румынии до 90 дней без визы или на период действия визы в случае ее наличия. После этого необходимо получить временную защиту, которая действует до 4 марта 2026 года.

Зарегистрироваться для получения временной защиты в Румынии можно в любом из иммиграционных офисов Генеральной инспекции по вопросам иммиграции.

В Румынии право на временную защиту имеют следующие категории лиц:

граждане Украины, проживавшие в Украине до 24.02.2022, независимо от времени выезда с территории Украины, и члены их семей;

лица без гражданства и граждане третьих стран, которые до 24.02.2022 г. проживали в Украине под международной защитой или эквивалентной национальной формой защиты;

лица без гражданства и граждане третьих стран, которые могут доказать, что находятся в Украине на законных основаниях на основании действительного вида на постоянное проживание и не могут вернуться в свою страну или регион происхождения в безопасных и стабильных условиях.

После получения временной защиты в Румынии человек может:

получить документ, дающий разрешение на пребывание на территории Румынии (разрешение на проживание);

трудоустраиваться у физических или юридических лиц, осуществлять индивидуальную трудовую деятельность, соблюдая правила, применимые к профессии;

получать по требованию необходимую помощь на содержание;

получать бесплатную первичную медицинскую помощь и соответствующее лечение, неотложную стационарную помощь, медицинскую помощь и лечение в случае острых или хронических заболеваний, представляющих непосредственную угрозу для жизни;

получать соответствующую медицинскую помощь при наличии особых потребностей;

иметь доступ к государственной системе образования на условиях, предусмотренных законодательством для граждан Румынии, если человек не достиг 18-летнего возраста;

иметь доступ к системе социальной защиты, доступной для граждан Румынии;

иметь доступ к здравоохранению, работе, образованию и уходу, обеспечиваемым различными центральными и местными органами власти.

Обратите внимание! Для взаимодействия с румынскими властями можно использовать вид на жительство и личный идентификационный номер (CNP), выданный Генеральной инспекцией по вопросам иммиграции.

Социальная помощь распространяется на людей, которые въехали в Румынию до 1 июля 2024 года и были размещены в местах для беженцев. Размер выплат составляет 500 леев в месяц на одного человека и 1500 леев в месяц на семью.

Поддержка доступна для людей с инвалидностью или временно нетрудоспособных, женщин на третьем триместре беременности и других уязвимых категорий.

Единовременная помощь для беженцев из Украины, которые прибыли и получили вид на жительство до 1 июля 2024 года, предоставляется на три месяца подряд в размере 750 леев в месяц на одного человека и 2000 леев в месяц на семью.

Молдова

Молдова продолжает принимать украинских беженцев. Однако с 1 апреля 2025 года сумма денежной помощи уменьшилась с 2200 леев до 1625 леев на человека ежемесячно.

Эта выплата будет продлена для беженцев, которые остаются в стране. Больше информации о помощи — по ссылке.

Новые беженцы, прибывшие в Молдову, получат двухмесячную первичную помощь в зависимости от степени уязвимости.

Программа денежной помощи для беженцев в Молдове, в том числе для лиц с инвалидностью, предоставляется УВКБ ООН. Для оформления необходимо отправить запрос, заполнив онлайн-форму.

На помощь могут претендовать лица, выехавшие из Украины, в том числе люди, которые заботятся об одном или нескольких лицах с инвалидностью.

После завершения указанного периода они должны обеспечить себе более стабильный правовой статус в стране, например оформить заявление на выдачу удостоверения получателя временной защиты, статуса беженца, гуманитарной защиты, статуса лица без гражданства или вида на жительство (временного или постоянного).

Где еще принимают беженцев из Украины в 2025 году

Многие европейские страны поддерживают украинцев. Какие страны принимают беженцев из Украины в этом году?

Франция

Во Франции временную защиту можно получить сроком на 6 месяцев. Дальше разрешение на временное проживание можно продлить до трех лет.

После получения временной защиты лица имеют право на материальную помощь (ADA), размер которой зависит от количества людей в вашей семье. Карта ADA — это платежная карта, которая позволяет получать материальную помощь в начале каждого месяца.

Для получения помощи необходимо обратиться в Office français de l’immigration et l’intégration (Французское бюро иммиграции и интеграции).

Помощь в день составляет:

на одного человека — €6,80;

на двух человек — €10,20;

на трех человек — €13,60;

на четырех человек — 17,00 €;

на пятерых человек — 20,40 €.

Если государство не может предоставить вам бесплатное жилье, вы получите дополнительно € 7,40 в день.

Также беженцы могут получить продукты питания и вещи первой необходимости, обратившись к одной из общественных организаций.

Чехия

Чехия принимает украинцев, но условия проживания в стране изменились. Беженцы имеют право на бесплатное жилье только в течение первых 90 дней временной защиты. После этого срока необходимо будет самостоятельно искать жилье в Чехии и платить за его аренду.

Однако для уязвимых категорий населения выплаты увеличат до €237 .

По чешскому законодательству, к ним относятся:

беременные женщины;

лица старше 65 лет;

лица с инвалидностью и те, кто ухаживает за человеком с инвалидностью;

лица, ухаживающие за ребенком в возрасте до 6 лет;

дети до 18 лет;

студенты в возрасте до 26 лет.

Лица из перечисленных категорий получают повышенные компенсации на проживание, которые зависят от расчетной стоимости жилья:

Если жилье зарегистрировано, то на одного человека выплачивается 6 000 крон, то есть 10 200 грн. Если жилье не зарегистрировано, то на одного человека выплачивается 4 800 крон, то есть 8 200 грн.

Обратите внимание! Эта помощь доступна только при наличии подписанного договора аренды.

Швейцария

Федеральный совет Швейцарии решил не отменять временный статус защиты для украинцев (Программа S), которые выехали из Украины из-за полномасштабного вторжения РФ, до 4 марта 2026 года, говорится в сообщении на сайте швейцарского правительства.

Вид на жительство соответствующей категории дает им право жить и работать в Швейцарии, а также получать социальную помощь.

Беженцы имеют право на бесплатную первичную медицинскую помощь — консультацию, диагностику, прием врачей и бесплатные лекарства по рецепту. Условия оказания помощи могут отличаться в зависимости от региона Швейцарии.

Словакия

Словакия принимает украинских беженцев, предоставляет убежище и возможность пребывания на территории страны. УВКБ ООН поддерживает уязвимые категории беженцев в Словакии одноразовой денежной помощью на зимние нужды.

Также украинцы в Словакии могут получить денежную помощь от ЮНИСЕФ. Сумма выплаты зависит от уровня социальной незащищенности семьи.

Канада

После начала полномасштабного вторжения РФ Канада запустила программу для временного переезда граждан Украины CUAET (Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel). Сейчас она действует в сокращенном виде.

Украинцы, которые приехали в Канаду после 31 марта 2024 года, не смогут получить разовую материальную помощь или бесплатное жилье. Однако страна продолжит выдавать беженцам разрешения на проживание с правом трудоустройства.

Однако материальная помощь от провинций осталась. Она предоставляется лицам, которые, например, не в состоянии самостоятельно оплачивать аренду или не имеют работы. В каждой провинции размер выплат устанавливается отдельно.

Польша

Польша одной из первых встала на помощь украинским беженцам. Срок легального пребывания украинских беженцев в стране продлили до 30 сентября 2025 года.

Это позволит украинцам и дальше получать доступ к медицинским услугам, семейным и социальным выплатам. Однако действие льгот, связанных с компенсацией расходов на проживание и питание беженцев, понесенных частными арендодателями, прекратилось с 1 июля.

В дальнейшем предусмотрена выплата соцпомощи на воспитание (800 злотых) и помощи Хороший старт в зависимости от того, учится ли ребенок в польском учебном заведении. В течение 36-месячного периода украинские школьники могут участвовать в дополнительных бесплатных занятиях по польскому языку.

В Польше была отменена единовременная социальная помощь для украинского беженца в размере 300 злотых, а также денежная компенсация владельцам частного жилья, которые предоставляли жилье и питание беженцам из Украины.

В этом году беженцы могут подать заявку только на помощь Активные в яслях (Aktywnie w żlobku), при условии что мама работает и она и ее ребенок имеют непрерывный статус PESEL UKR в течение 365 дней.

Ирландия

Ирландия поддерживает украинских беженцев. Однако страна внесла некоторые изменения в условия пребывания, финансовую помощь и тому подобное.

Правительство Ирландии сократило размер социального обеспечения до €38,80 в неделю на взрослого и €29,80 на ребенка, это более 1,5 тыс. грн в неделю и около 6,4 тыс. грн в месяц.

Люди с инвалидностью могут рассчитывать на социальную помощь в размере €220 в неделю (disability allowance). Дополнительно бесплатно может предоставляться кресло колесное и проезд в общественном транспорте для такого лица и сопровождающего человека.

Была введена поддержка в области образования и поиска работы. Также государство предоставляет временное жилье сроком до 90 дней. В период проживания в социальном жилье беженцам будет обеспечено питание, возможность стирки одежды и другие услуги.

В течение 90 дней украинцам предоставляется помощь в поиске альтернативного жилья, а также информационная поддержка в вопросах здравоохранения, рынка труда, образования и интеграции. После переезда из государственного жилья в другое украинцы будут иметь право на получение социального обеспечения наравне с гражданами Ирландии.

Для продления статуса временной защиты обращаться в учреждения не нужно, разрешение обновится автоматически. При необходимости можно загрузить обновленный документ на сайте Миграционной службы Ирландии.

Австрия

В Австрии право на временное проживание для украинских беженцев продлено до 4 марта 2026 года. Для граждан Украины, которые спасаются от войны, разрешен въезд на территорию страны без биометрического паспорта. Находиться без визы можно 90 дней, в дальнейшем необходимо оформить статус временной защиты.

Однако он обусловлен рядом ограничений. Например, необходимо сдать персональные документы, как следствие — невозможность вернуться домой или устроиться на работу длительное время.

По прибытии украинцев могут разместить во временном жилье, предоставить бесплатное питание и медицинскую страховку. Также Австрия может обеспечить украинцев бесплатным долгосрочным жильем, однако самостоятельно выбрать регион невозможно.

В рамках поддержки украинцы имеют право получить помощь на одежду.

При наличии ребенка с особыми потребностями (степень инвалидности не менее 50%) выплачивается помощь в размере €155,90 в месяц на ребенка.

Еще какие страны принимают беженцев из Украины — это Болгария, Португалия, Дания, Нидерланды, Эстония, Норвегия, Великобритания, Соединенные Штаты.

Какие страны не принимают беженцев из Украины

В 2025 году западных стран, которые не принимают беженцев из Украины, нет, но есть те, в которых существенно изменились требования к заявителям или которые сократили помощь. К таким странам относятся Норвегия, Нидерланды и др. Некоторые страны сократили срок пребывания в стране до 90 дней.

Испания

Правительство Испании продлило временную защиту украинцев до 4 марта 2026 года. Гражданам, которые уже имели такой статус, не нужно повторно подавать заявление. Украинцы могут находиться на территории Испании 90 дней без необходимости предварительного оформления визы.

В случае необходимости продления пребывания в стране необходимо обращаться в Службу по делам иностранцев Испании в соответствии с местом пребывания для получения статуса временной защиты. Он дает право проживать, работать и учиться в Испании.

Программа временной защиты продолжает действовать в этом году для:

украинцев, прибывших в Испанию после 24 февраля 2022 года;

тех людей, кто уже имеет временную защиту и хочет ее продлить до 2026 года;

украинцев, которые остаются в Испании и нуждаются в продлении статуса.

В Испании предоставляются выплаты для малообеспеченных лиц. Одинокому взрослому выплачивают €500-800. Семья с детьми может рассчитывать на выплаты от €1200 до €2000.

Также благотворительные организации предоставляют украинцам проживание в хостелах сроком до полутора лет.

Италия

В 2025 году правительство Италии продлило временную защиту для украинцев, которые находятся в этой стране, спасаясь от войны.

Временная защита для украинцев в Италии дает право пользоваться медицинскими услугами наравне с гражданами страны. Человек может обратиться в местную клинику по месту жительства и подписать декларацию с семейным врачом.

Также есть право на трудоустройство, в частности можно проходить стажировку, выполнять сезонную или временную работу. В любом случае работодатель должен оформить человека на основании временной защиты и налогового кода, который он получил при первом обращении в полицию. Дети и взрослые, имеющие временную защиту в Италии, могут получать образование в местных школах или университетах.

Получение финансовой помощи возможно, но максимальный срок, на который ее могут предоставлять — 3 месяца.

Если человек является отцом/матерью или законным опекуном или попечителем несовершеннолетнего ребенка в возрасте до 18 лет, тогда он имеет право на денежную помощь в размере €150 в месяц за каждого несовершеннолетнего, однако выплаты предоставляются также только 3 месяца.

Если у беженцев нет жилья, они могут быть размещены в сети центров чрезвычайного приема (CAS), системе приема и интеграции (SAI) или им государством могут быть предоставлены другие формы жилья, например временное проживание (гостиницы, учреждения размещения и религиозные институты) или размещение у частных лиц.

Если человек самостоятельно нашел место для проживания, тогда можно подать запрос на получение выплат украинцам в Италии в размере €300 на каждого взрослого человека и €150 на каждого несовершеннолетнего члена семьи. Помощь выплачивается в течение 3 месяцев.

Для подтверждения проживания владелец жилья в течение 48 часов должен подать декларацию о гостеприимстве в отдел полиции миграционного департамента провинции.

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