Черное облако на Софийской площади: что за инсталляция в центре Киева

Сегодня и завтра, 8 и 9 июня, на Софийской площади в Киеве можно увидеть Black Cloud (Черное облако).

Эту инсталляцию Украина представит в США на ежегодном фестивале независимого искусства Burning Man.

Как сделана инсталляция Черное облако

По словам создателей Черного облака, инсталляция весит 7 т, ее длина 30 м и высота 15 м.

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Конструкция состоит из 45 маленьких облаков. На пошив понадобилось 4 км черной ткани.

Периодически облако оживает вспышками молнии и грохотом грома, предупреждая мир быть готовым к вызовам и опасности.

Главный месседж инсталляции

Как рассказал художник Алексей Бей, что-то черное и огромное не предвещает ничего доброго и милого.

– Мы говорим, что угроза нависла, буря надвигается и к этому нужно быть готовыми, а не делать вид, что ничего не происходит, – говорит художник.

По его словам, главный месседж инсталляции – готовиться, смотреть на неприятности прямо, а не прятаться от них.

Когда состоится Burning Man

Burning Man – ежегодное восьмидневное событие независимого искусства, происходящее в американской пустыне Блэк-Рок в штате Невада. Традиционно участники готовят необычные костюмы, которые должны удивлять других людей.

В этом году Burning Man продлится с 24 августа по 1 сентября.

Источник : Суспільне

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