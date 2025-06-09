Без света остались свыше 500 населенных пунктов: в Укрэнерго объяснили причины
В Национальной энергетической компании Укрэнерго сообщили, что из-за погодных условий без света остались 508 населенных пунктов в девяти регионах.
— Из-за неблагоприятных погодных условий (грозы, град, сильные порывы ветра) — к утру полностью или частично были обесточены 508 населенных пунктов в девяти областях, — говорится в сообщении.
В компании уточнили, что бригады облэнерго осуществляют аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно быстрее заживить всех абонентов.
Рост уровня потребления электоэнергии
Также энергетики объяснили, что уровень потребления электроэнергии в 9.30 утра был на 2,5% выше, чем в пятницу. Причинами стали традиционное увеличение нагрузки в начале недели и облачная погода, снижающая эффективность домашних солнечных станций.
— Вчера вечером мы зафиксировали суточный максимум потребления, который превысил показатели в минувшее воскресенье на 3,5%. Это связано с высокими температурами и массовым использованием кондиционеров, — сообщили в Укрэнерго.
Призыв к экономии
В то же время энергосистема страны продолжает восстановление после масштабных российских атак. На многих энергообъектах еще продолжаются аварийно-восстановительные работы.
В Укрэнерго призвали украинцев экономно пользоваться электроэнергией и перенести использование мощных приборов на дневной период – с 10.00 до 18.00, когда система менее нагружена.
Источник: Укрэнерго