Фейковые командировки на фронт: в Сумской области офицер организовал схему на 2,4 млн грн
В Сумской области начальника штаба уличили в превышении служебных полномочий и мошенничестве.
По данным правоохранителей, майор сфальсифицировал данные об участии подчиненных в боевых операциях.
Нанес государству ущерб на 2,4 млн
Следствие установило, что подозреваемый организовал преступную схему незаконного получения дополнительного денежного вознаграждения за якобы выполнение боевых и специальных задач.
В частности, он готовил и подавал в штаб воинской части рапорты с недостоверной информацией о шести подчиненных военнослужащих, которые на самом деле находились в городе Сумы и не участвовали в боевых действиях на территории Харьковской области.
На основании поддельных документов были изданы приказы, согласно которым начислялось денежное вознаграждение в размере 70-100 тыс. грн ежемесячно.
Более того, в течение октября – декабря 2024 года военнослужащие передавали майору значительную часть средств.
Общая сумма безосновательно выплаченного дополнительного вознаграждения, согласно заключению экспертизы, составляет более 2,4 млн гривен.
Под процессуальным руководством прокуроров Сумской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона начальнику административной группы штаба воинской части сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий. В настоящее время он отстранен от должности.