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Умер Дилявер Сеттаров – крымскотатарский актер и заслуженный артист Украины

помер Ділявер Сеттаров

Во временно оккупированном Крыму в понедельник, 9 июня, простились с Дилявером Сеттаровым – крымскотатарским актером, заслуженным артистом Украины и исполнителем народных песен.

Церемония джаназе состоялась в Симферополе.

Умер Дилявер Сеттаров – что известно

О смерти артиста стало известно в воскресенье, 8 июня. Сеттарову был 71 год. О потере сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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Дилявер Сеттаров родился 22 декабря 1953 года в изгнании. Учился в Ташкентской государственной консерватории, где получил профессиональное музыкальное образование. Работал в опере, а после возвращения в Крым стал одним из первых актеров Крымскотатарского музыкально-драматического театра, с которым связал всю дальнейшую жизнь.

На сцене он сыграл десятки ролей, а также снимался в телесериалах и художественных фильмах. Среди самых известных – лента Татарский триптих. Это первый украинский фильм об истории крымских татар в XIX–XX веках.

В комментариях в соцсетях подписчики выражают соболезнования в связи со смертью Дилявера Сеттарова и сожалеют, что он так и не дождался освобождения Крыма от российских оккупантов. Слова поддержки и сожаления о потере оставила и певица Джамала.

Джамала про смерть Ділявера Сеттарова

Фото: из комментариев под постом Рефата Чубарова/Facebook

В конце мая о большой утрате сообщила и ведущая программы Ранок у великому місті на ICTV2 Юлия Зорий. У нее на войне погиб младший двоюродный брат. Он служил в третьем отдельном полку Сил специальных операций на Покровском направлении.

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Фото: Рефат Чубаров

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