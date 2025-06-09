За три дня июня в Киеве зафиксировали пять температурных рекордов

Столицу Украины накрыла волна жары: с 6 по 8 июня в Киеве зафиксировано пять температурных рекордов.

Климатическая норма превышена на 7°С

По данным метеорологов, 6 июня среднесуточная температура воздуха составляла 24,9°С.

Это самый высокий показатель за весь период наблюдений, поскольку он превысил на 0,2°С даже рекорд 1956 года.

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7 июня температурный максимум снова был обновлен: среднесуточная температура достигла 26,2°С, что на 1,5°С выше предыдущего рекорда 2011 года и на 7,2°С превышает климатическую норму.

В ночь на 8 июня минимальная температура не опустилась ниже 20,4°С, что на 1,8°С выше показателя 2011 года.

Днем того же дня максимальная температура достигла 31,4°С, побив еще один рекорд — предыдущий также был зафиксирован в 2011 году (31,3°С).

Кроме того, зафиксирован еще один ночной рекорд: минимальная температура в субботу составила 19,9°С, превысив показатель 2014 года на 0,7°С.

Метеорологи отмечают, что такая жара в начале июня является нетипичной и отражает общую тенденцию потепления климата, наблюдаемую в последние годы.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория

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