Волна звонков родственникам военнопленных: украинцев предупредили о российской ИПСО

В настоящее время зафиксирована очередная волна звонков родственникам украинских военнопленных. Неизвестные лица, называющиеся представителями российских органов, якобы ответственных за обмен, пытаются оказывать давление и манипулировать доверием близких наших воинов.

Об этом на своем Telegram-канале сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Куда заставляют обращаться родственников

Как рассказали в штабе, неизвестные побуждают родных и близких наших защитников массово отправлять электронные обращения в государственные и международные структуры, присылать доказательства (фото/скриншоты писем) в личные сообщения, а также распространять эти «инструкции» в чатах семей пропавших без вести.

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При этом они предоставляют ориентировочный образец обращений и перечень учреждений, в которые якобы следует обращаться:

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными;

Национальное информационное бюро;

Международный комитет Красного Креста;

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (OHCHR);

Администрация президента США (Белый дом).

Очередная ИПСО врага

— Эти действия не имеют ничего общего с официальными механизмами обмена военнопленными. Это — очередная информационно-психологическая операция агрессора, цель которой — посеять панику, дестабилизировать общество и дискредитировать госорганы, — говорится в сообщении.

Координационный штаб призывает в подобных случаях не доверять таким телефонным абонентам, а сразу обращаться в правоохранительные органы и непосредственно в штаб.

Источник: Координационный штаб

Фото: Координационный штаб

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