Волна звонков родственникам военнопленных: украинцев предупредили о российской ИПСО
В настоящее время зафиксирована очередная волна звонков родственникам украинских военнопленных. Неизвестные лица, называющиеся представителями российских органов, якобы ответственных за обмен, пытаются оказывать давление и манипулировать доверием близких наших воинов.
Об этом на своем Telegram-канале сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
Куда заставляют обращаться родственников
Как рассказали в штабе, неизвестные побуждают родных и близких наших защитников массово отправлять электронные обращения в государственные и международные структуры, присылать доказательства (фото/скриншоты писем) в личные сообщения, а также распространять эти «инструкции» в чатах семей пропавших без вести.
При этом они предоставляют ориентировочный образец обращений и перечень учреждений, в которые якобы следует обращаться:
- Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными;
- Национальное информационное бюро;
- Международный комитет Красного Креста;
- Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (OHCHR);
- Администрация президента США (Белый дом).
Очередная ИПСО врага
— Эти действия не имеют ничего общего с официальными механизмами обмена военнопленными. Это — очередная информационно-психологическая операция агрессора, цель которой — посеять панику, дестабилизировать общество и дискредитировать госорганы, — говорится в сообщении.
Координационный штаб призывает в подобных случаях не доверять таким телефонным абонентам, а сразу обращаться в правоохранительные органы и непосредственно в штаб.
Источник: Координационный штаб
Фото: Координационный штаб