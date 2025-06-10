Скончался 17-летний парень, получивший ранения в результате удара по Сумам 3 июня
Сегодня, 10 июня, в одном из лечебных учреждений Сум скончался 17-летний парень, получивший тяжелое ранение в результате российского удара по центральной части города 3 июня. Таким образом число погибших в результате той атаки возросло до шести человек.
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
Почти неделю в тяжелом состоянии
По словам Олега Григорова, парень находился в больнице почти неделю в тяжелом состоянии.
— Россия еще раз целит в самое ценное – наших детей, наше будущее. 17 лет – это только начало жизненного пути. И этот путь был жестоко оборван, – написал глава ОВА на своей странице в Telegram-канале.
Число погибших в результате российского удара по Сумам 3 июня возросло до шести.
Напомним, 3 июня оккупанты атаковали центральную часть Сум из российских РСЗО дальнего действия. Обстрел повредил медицинское учреждение, автомобили и близлежащие дома.
В результате атаки по состоянию на 3 июня погибли пять человек, еще 30 человек пострадали – среди них были три ребенка.
Источник: Олег Григоров
Фото: ГСЧС