Тарифы на электроэнергию в 2025 году: как изменились платежки украинцев

Согласно постановлению Кабмина №632 от 31.05.2024, цена на электроэнергию для населения Украины фиксированная. Факты ICTV узнавали тариф на электроэнергию в 2025 году для населения, и как он повлияет на суммы в платежках.

Какой тариф на электроэнергию для населения

В первую очередь тариф зависит от того, какой счетчик установлен в конкретном домохозяйстве. Согласно постановлению Кабмина, в Украине зафиксирована единая цена на электроэнергию, которая составляет 4,32 грн/кВт∙ч. Причем не имеет никакого значения, сколько электроэнергии потребляет домохозяйство.

Категории, для которых действует установленный тариф:

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Население и коллективные бытовые потребители, не имеющие приборов электроотопления.

Такой тариф сохраняется для населения и бытовых потребителей с установленным электроотоплением в период с 1 июня по 30 сентября. В другой период для них действует другая цена.

Для общежитий, которые имеют право на потребление и относятся к бытовым потребителям.

Для домохозяйств, где установлено электроотопление, с 1 октября по 30 апреля цена электроэнергии составляет:

4,32 грн/кВт∙ч за объемы электроэнергии, превышающие лимит в 2 тыс. кВт∙ч;

за объемы электроэнергии, превышающие лимит в 2 тыс. кВт∙ч; 2,64 грн/кВт∙ч за остаток потребленной электроэнергии (до 2 тыс. кВт∙ч).

Стоит отметить, что без изменений остаются и зонные коэффициенты для соответствующих приборов учета. То есть люди, у которых установлены двухзонные счетчики, также будут платить меньше за электроэнергию, если будут потреблять ее в промежуток времени с 23:00 до 7:00. Тариф в ночное время составляет 2,16 грн/кВт∙ч.

В правительстве отметили, что повышение тарифа — это необходимый шаг, который позволяет удержать систему. Сейчас идет масштабная реконструкция, которая требует сил и средств. Энергетики должны все время проводить ремонтные работы, а также восстанавливать объекты после обстрелов со стороны врага. Об этом напомнил Герман Галущенко.

Он отметил, что рыночная цена на электроэнергию сейчас составляет 7,5 грн/кВт∙ч. Но такая стоимость для населения будет очень высокой. Однако государство больше не могло сдерживать сверхнизкую льготную цену для всех потребителей. Он отметил, что прежняя стоимость 2,64 грн/кВт∙ч покрывала лишь треть настоящей стоимости электроэнергии.

Как изменятся платежки украинцев в 2025 году

Большинство украинцев после повышения тарифов в 2024 году, столкнулись со значительным увеличением сумм, которые нужно платить за электроэнергию. Если раньше обычная семья могла платить за электричество 500 грн, то теперь это 800 грн.

Повысилась стоимость обслуживания многоквартирных домов. Украинцы больше платят за электроэнергию, которая тратится на освещение мест общего пользования. Речь идет об освещении в подъездах, подвалах, а также электроэнергию для питания лифтов и насосов. Это спровоцировало повышение цен еще на 50-100 грн, в зависимости от типа домов и лифтов. По состоянию на июнь 2025 года тарифы останутся неизменными. То есть сумма в платежках по сравнению с 2024 годом не вырастет.

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