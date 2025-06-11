Обстрел Краматорска: под ударом было предприятие, один человек – в больнице

В ночь на 11 июня два вражеских БпЛА атаковали Краматорск. В результате повреждено административное здание, автотранспорт, один человек госпитализирован с ранением.

Об этом на своем Telegram-канале сообщили в Краматорском городском совете.

Атака на Краматорск 11 июня: что известно

— В ночь на 11 июня около 02:30 состоялся вражеский обстрел Краматорска. Для атаки противник использовал, предварительно, два БпЛА типа Герань-2. Под ударом оказалось частное предприятие, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела пострадал один человек. Пострадавший госпитализирован с минно-взрывной травмой.

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Кроме этого, в результате атаки повреждены четыре объекта, среди которых: административное здание, два грузовых и легковой автомобиль.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 204-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Краматорский горсовет

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