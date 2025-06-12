Иран и Израиль на карте мира: где располагаются и какое между ними расстояние

Вечером 1 октября 2024 года Иран выпустил ракеты по территории Израиля. Этому предшествовали израильские операции по ликвидации политического лидера ХАМАС Исмаила Хании и главаря Хезболлы Хасана Насраллы, после которых Иран угрожал Израилю военной атакой.

В июне 2025 года страны снова оказались на грани военного конфликта. США находятся в состоянии повышенной готовности в ожидании возможного удара Израиля по объектам, связанным с ядерной программой Ирана. В частности, проводят частичную эвакуацию посольств на Ближнем Востоке.

Факты ICTV рассказывают, где находятся Иран и Израиль на карте мира — подробнее читайте в материале.

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Где расположен Иран на карте мира

Иран — государство в Западной Азии, столица — Тегеран.

Где расположен Иран на карте:

Где расположен Израиль на карте мира

Израиль — государство в западной Азии, на юго-восточном берегу Средиземного моря и северном берегу Красного моря.

Где расположен Израиль на карте:

Иран и Израиль на карте мира: какое между ними расстояние

Расстояние от границы Ирана до Израиля составляет около 1200 километров.

Между странами лежат территории Ирака и Иордании. Поэтому, если Иран запустит дроны, то до Израиля им нужно лететь около 9 часов, а баллистическим ракетам — ориентировочно 10-12 минут. Известно, что Иран выпускал ракеты и дроны из Йемена, Ливана, Сирии и Ирака.

Посмотреть, где именно находятся Иран и Израиль на карте мира, можно на карте:

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