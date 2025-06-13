Почти неделя поисков: в Харькове из-под завалов предприятия достали тело шестого работника

В Харькове завершены аварийно-спасательные работы на территории гражданского предприятия после атаки РФ 7 июня. Из-под завалов извлекли шестерых погибших.

Об этом в своем Telegram-канале сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).

Атака на Харьков 7 июня 2025 года: последствия

— Вечером 12 июня во время разбора завалов спасатели обнаружили тело шестого погибшего. Поисковая операция длилась шесть дней, — говорится в сообщении.

В ГСЧС напомнили, что 7 июня российские войска нанесли массированный удар по гражданскому объекту в Харькове. В результате атаки разрушено несколько производственных зданий, произошли обрушения конструкций, возникли масштабные пожары. Чрезвычайникам удалось спасти двух человек.

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К поисковым работам были привлечены спасатели, кинологические расчеты и тяжелая техника ГСЧС, а также коммунальные службы города.

Из-под завалов извлечены тела 6 погибших: 3 мужчин и 3 женщин. Всего демонтировано более 70 тонн бетонных и металлических конструкций.

Как сообщалось, ночью 7 июня в Харькове прогремели мощные взрывы – город атаковали Шахеды, ракеты и КАБы. В городе прогремели по меньшей мере 40 взрывов, сообщал мэр города Игорь Терехов.

О том, что на территории предприятия в Киевском районе Харькова , по которому ночью 7 июня россияне нанесли удар, могут быть заблокированы шесть его работников, сообщали в Харьковской областной прокуратуре.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 206-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: ГСЧС

Источник : ГСЧС

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