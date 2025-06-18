Бесплатный роуминг с ЕС: в Еврокомиссии сообщили, когда интегрируют Украину

Европейская комиссия официально предложила включить Украину в единую зону роуминга Roam like at home с 1 января 2026 года.

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Что это значит для украинцев?

С момента присоединения украинцы смогут пользоваться мобильной связью — звонками, SMS и интернетом — в 27 странах ЕС без дополнительных расходов, граждане Евросоюза смогут общаться в Украине на условиях своих домашних тарифов.

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— Мы хотим, чтобы граждане Украины оставались на связи со своими близкими в ЕС и дома. Поэтому мы предлагаем Украине присоединиться к нашей роуминговой семье, — заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Это не только финансовое облегчение, но и гарантия одинакового качества и скорости связи, а также бесплатный доступ к службам экстренной помощи.

До конца 2025 года будет действовать переходное соглашение между телекоммуникационными операторами Украины и ЕС, которое уже сейчас разрешает сниженные тарифы на роуминг.

Премьер-министр Денис Шмигаль подтвердил, что Украина ожидает окончательное одобрение этого решения Советом ЕС.

— Мы создаем важный прецедент — до сих пор ни одна страна вне Евросоюза не присоединялась к политике Roam like at Home, — отметил премьер.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о единой роуминговой зоне с Евросоюзом.

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