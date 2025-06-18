До 12 часов без света: в Украине запускают проект энергонезависимых школ
В Украине начинают масштабную программу энергонезависимости для школ. После реализации двух этапов автономизации учреждения смогут функционировать до 12 часов без электроснабжения, даже в случае отключений.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Виктор Никита.
В Украине стартовала программа энергонезависимости школ
— Россия продолжает наносить удары по гражданским энергетическим объектам Украины. Враг планирует и дальнейшие атаки на энергетику, которые могут быть сейчас менее заметными, – отметил он.
Из-за таких угроз, по словам Микиты, на всех уровнях власти необходимо принимать прагматичные решения и оперативно реагировать на возможные кризисы.
— Мы готовы реагировать на любые кризисные ситуации и угрозы. Доказывали это неоднократно за последние четыре года. Учитывая приобретенный опыт, одними из главных приоритетов на местах определены образование и здравоохранение, – сказал он.
Никита подчеркнул, что сейчас на повестке дня одно из таких решений – создание энергонезависимых образовательных учреждений в регионах и общинах, которые смогут автономно работать до 12 часов несмотря на возможные отключения света в результате атак агрессора на объекты энергетики.
Цель проекта – сформировать центры на базе школ, которые благодаря солнечным панелям и аккумуляторам смогут бесперебойно функционировать даже во время отключений электроэнергии.
— В случае возможных атак врага на объекты энергетики и перебоев в электроснабжении опорные школы в общинах станут местами, где дети смогут находиться во внеурочное время до позднего вечера. Здесь они смогут заниматься спортом, смотреть фильмы, слушать лекции, играть в развивающие игры, – добавил он.
Проект автоматизации школ в Украине
Проект автономизации школ предусматривает три этапа.
- На первом рассматривают крупнейшие опорные школы, которые имеют бомбоубежища и твердое топливо для отопления. Там, где котлов нет, планируют установить резервные.
- Второй этап предусматривает охват всех остальных опорных учебных заведений.
- Третий этап включает в себя замену всего освещения на энергосберегающее, монтаж солнечных панелей, аккумуляторов и инверторов нужной мощности. Также – оснащение школ необходимым оборудованием для организации внеучебной работы с детьми на территории учебных заведений.
По словам Никиты, будут разработаны программы организации досуга детей во внеурочное время — с учетом возраста и пожеланий.
— Решение сформировано на основании опыта, полученного в рамках функционирования отдельных энергонезависимых учебных заведений, которые уже эффективно работают в областях и доказали на практике целесообразность указанного подхода, — подчеркнул заместитель руководителя ОП.
Никита добавил, что главы областных военных администраций уже получили задание провести необходимые расчеты, проектирование и запустить реализацию проекта совместно с общинами в кратчайшие сроки – до начала осенне-зимнего периода.