До 12 часов без света: в Украине запускают проект энергонезависимых школ

В Украине начинают масштабную программу энергонезависимости для школ. После реализации двух этапов автономизации учреждения смогут функционировать до 12 часов без электроснабжения, даже в случае отключений.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Виктор Никита.

В Украине стартовала программа энергонезависимости школ

— Россия продолжает наносить удары по гражданским энергетическим объектам Украины. Враг планирует и дальнейшие атаки на энергетику, которые могут быть сейчас менее заметными, – отметил он.

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Из-за таких угроз, по словам Микиты, на всех уровнях власти необходимо принимать прагматичные решения и оперативно реагировать на возможные кризисы.

— Мы готовы реагировать на любые кризисные ситуации и угрозы. Доказывали это неоднократно за последние четыре года. Учитывая приобретенный опыт, одними из главных приоритетов на местах определены образование и здравоохранение, – сказал он.

Никита подчеркнул, что сейчас на повестке дня одно из таких решений – создание энергонезависимых образовательных учреждений в регионах и общинах, которые смогут автономно работать до 12 часов несмотря на возможные отключения света в результате атак агрессора на объекты энергетики.

Цель проекта – сформировать центры на базе школ, которые благодаря солнечным панелям и аккумуляторам смогут бесперебойно функционировать даже во время отключений электроэнергии.

— В случае возможных атак врага на объекты энергетики и перебоев в электроснабжении опорные школы в общинах станут местами, где дети смогут находиться во внеурочное время до позднего вечера. Здесь они смогут заниматься спортом, смотреть фильмы, слушать лекции, играть в развивающие игры, – добавил он.

Проект автоматизации школ в Украине

Проект автономизации школ предусматривает три этапа.

На первом рассматривают крупнейшие опорные школы, которые имеют бомбоубежища и твердое топливо для отопления. Там, где котлов нет, планируют установить резервные.

Второй этап предусматривает охват всех остальных опорных учебных заведений.

Третий этап включает в себя замену всего освещения на энергосберегающее, монтаж солнечных панелей, аккумуляторов и инверторов нужной мощности. Также – оснащение школ необходимым оборудованием для организации внеучебной работы с детьми на территории учебных заведений.

По словам Никиты, будут разработаны программы организации досуга детей во внеурочное время — с учетом возраста и пожеланий.

— Решение сформировано на основании опыта, полученного в рамках функционирования отдельных энергонезависимых учебных заведений, которые уже эффективно работают в областях и доказали на практике целесообразность указанного подхода, — подчеркнул заместитель руководителя ОП.

Никита добавил, что главы областных военных администраций уже получили задание провести необходимые расчеты, проектирование и запустить реализацию проекта совместно с общинами в кратчайшие сроки – до начала осенне-зимнего периода.

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