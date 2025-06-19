СБУ разоблачила военного, который “засветил” карты ВСУ в соцсети РФ

В Одесской области разоблачили военнослужащего, который передавал врагу информацию о расположении украинских подразделений.

Опубликовал карту с позициями ВСУ

По данным следствия, в начале июня 2025 года военнослужащий опубликовал на странице запрещенной в Украине социальной сети ВКонтакте снимок Google-карты с отметками дислокации подразделений Сил обороны Украины.

Он осознавал, что эти данные будут использованы российскими оккупантами для нанесения ударов и ведения разведывательно-подрывной деятельности.

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Под процессуальным руководством Одесской специализированной прокуратуры ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Криминального кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения).

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Источник : Офис генпрокурора

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