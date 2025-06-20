Укр Рус
Укр Рус
Популярные
София Ротару отреагировала на ночную атаку на Киев сегодня: что опубликовала певица
Кто покинул МастерШеф 15 в 16-м выпуске – неожиданное решение судей
Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: расписание матчей и результаты
Мобилизация забронированных: законно ли и как обжаловать такие действия ТЦК в Украине
Рада приняла новый закон, упрощающий оценку пригодности к службе в армии
Юлия Захарченко, редактор ленты
2 мин.

Бомбоубежища Киева: где искать укрытие в случае чрезвычайной ситуации

бомбосховище, укриття
Фото: Pexels

Обновлено актуальную карту бомбоубежищ или укрытий Киева, куда можно спрятаться во время воздушной тревоги. Подземные убежища расположены по всей территории Киева.

Карта укрытий Киев

По данным интерактивной карты укрытий в Киеве, некоторые из них расположены в подвалах, подземных переходах или паркингах, а также на всех станциях Киевского метрополитена.

Сейчас смотрят

Все эти укрытия помогут украинцам спрятаться в случае ракетных ударов или обстрелов российской армии.

Согласно интерактивной карте укрытий в Киеве, больше всего подземных убежищ расположено в Голосеевском, Печерском, Оболонском и Днепровском районах.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1185-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Связанные темы:

бомбосховищеВойна в УкраинеКартаКиїв
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь