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Юлия Захарченко, редактор ленты
2 мин.

Несколько дней назад земляки встречали с караваем: умер Сергей Добровольский, освобожденный из плена

Сергій Добровольський

В Ровенской области умер недавно освобожденный из российского плена украинский военный Сергей Добровольский.

О трагическом известии сообщил городской глава Здолбуновской территориальной общины Владислав Сухляк.

Смерть Сергея Добровольского, освобожденного из плена

— У нас снова очень тяжелые новости. Умер Сергей Добровольский — наш земляк, который воевал за Украину и с 2023 года находился в плену, — заявил Сухляк.

По его словам, 43-летний Сергей Добровольский вернулся из плена в конце мая 2025 года.

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Украинский воин долгое время считался пропавшим без вести. Но его удалось вернуть в Украину в рамках обмена военнопленными в формате 1000 на 1000.

Как сообщал Здолбуновский городской совет, несколько дней назад его встретили земляки в родном городе, а мать после почти двух лет наконец смогла обнять своего сына.

В тот день жители Здолбунова пели гимн Украины и вручали Сергею каравай.

— Война с проклятым оккупантом забирает жизни и здоровье защитников. Светлая память и искренние соболезнования близким Сергея, — отметил мэр Здолбунова.

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Фото: Владислав Сухляк

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