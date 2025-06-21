Несколько дней назад земляки встречали с караваем: умер Сергей Добровольский, освобожденный из плена
В Ровенской области умер недавно освобожденный из российского плена украинский военный Сергей Добровольский.
О трагическом известии сообщил городской глава Здолбуновской территориальной общины Владислав Сухляк.
Смерть Сергея Добровольского, освобожденного из плена
— У нас снова очень тяжелые новости. Умер Сергей Добровольский — наш земляк, который воевал за Украину и с 2023 года находился в плену, — заявил Сухляк.
По его словам, 43-летний Сергей Добровольский вернулся из плена в конце мая 2025 года.
Украинский воин долгое время считался пропавшим без вести. Но его удалось вернуть в Украину в рамках обмена военнопленными в формате 1000 на 1000.
Как сообщал Здолбуновский городской совет, несколько дней назад его встретили земляки в родном городе, а мать после почти двух лет наконец смогла обнять своего сына.
В тот день жители Здолбунова пели гимн Украины и вручали Сергею каравай.
— Война с проклятым оккупантом забирает жизни и здоровье защитников. Светлая память и искренние соболезнования близким Сергея, — отметил мэр Здолбунова.
Фото: Владислав Сухляк