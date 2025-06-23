Один из выходов станции метро Святошин закрыт после атаки на Киев

В результате российской комбинированной атаки РФ на Киев ночью 23 июня была повреждена инфраструктура станции метро Святошин. Сейчас один из выходов со станции временно закрыт.

После обстрела РФ один из выходов метро Святошин закрыт

В Киевском метрополитене пассажиров предупредили, что сейчас временно закрыт выход № 8 — до Чернобаевской площади (Героев Бреста) в сторону моста.

Другие входы и выходы метро Святошин работают в штатном режиме. График работы станции не изменен — метро функционирует без перебоев.

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Пассажиров просят пользоваться доступными выходами и следовать указаниям персонала.

В КГГА уточнили, что из-за последствий вражеского обстрела движение общественного транспорта частично изменено. Вблизи станции метро Святошин:

автобусы №№ 37, 37А курсируют через станцию метро Нивки;

автобусы № 90 в направлении пл. Валерия Марченко следуют по схеме маршрута № 23;

движение троллейбусов № 41 задерживается.

Ночью 23 июня Россия атаковала Киев дронами и баллистикой. В результате взрывов зафиксированы повреждения в шести районах столицы.

В Шевченковском районе вражеская ракета попала в жилую многоэтажку, там погибли 6 человек. Ликвидация последствий ночной комбинированной атаки продолжается.

Источник: Kyiv Metro Alerts

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