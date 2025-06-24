Трех военных РФ обвиняют в расстреле мирных жителей в Киевской области – СБУ

СБУ и Нацполиция заочно объявили подозрения еще трем российским военным, причастным к жестоким убийствам и пыткам мирного населения во время временной оккупации Киевской области.

Разоблачили преступников

Среди подозреваемых — 35-летний капитан Тимур Тамазов, командир подразделения 76 десантно-штурмовой дивизии РФ из Пскова.

По данным следствия, 27 февраля 2022 года его подразделение заняло позиции вблизи поселка Здвижовка Бучанского района. Тамазов отдал преступный приказ: стрелять по гражданским, которые пытались эвакуироваться.

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В тот же день его подчиненные расстреляли микроавтобус с работниками строительной компании, которые направлялись в сторону Бородянки.

В результате не менее 20 выстрелов из автоматов двое мужчин погибли на месте, еще двое — получили тяжелые ранения.

Другой фигурант — 23-летний Владимир Осипов из 64 мотострелковой бригады РФ, который 28 марта 2022 года в Гостомеле расстрелял двух местных жителей.

Третий подозреваемый — 48-летний Алексей Абрамов, командир роты той же бригады. Во время оккупации поселка Иванков он приказал пытать гражданских и формировать так называемые расстрельные списки участников сопротивления.

Всем троим объявлено подозрение по ч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — военные преступления, совершенные группой лиц, повлекшие гибель людей.

Расследование продолжается.

Источник : СБУ

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