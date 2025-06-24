Трех военных РФ обвиняют в расстреле мирных жителей в Киевской области – СБУ
СБУ и Нацполиция заочно объявили подозрения еще трем российским военным, причастным к жестоким убийствам и пыткам мирного населения во время временной оккупации Киевской области.
Разоблачили преступников
Среди подозреваемых — 35-летний капитан Тимур Тамазов, командир подразделения 76 десантно-штурмовой дивизии РФ из Пскова.
По данным следствия, 27 февраля 2022 года его подразделение заняло позиции вблизи поселка Здвижовка Бучанского района. Тамазов отдал преступный приказ: стрелять по гражданским, которые пытались эвакуироваться.
В тот же день его подчиненные расстреляли микроавтобус с работниками строительной компании, которые направлялись в сторону Бородянки.
В результате не менее 20 выстрелов из автоматов двое мужчин погибли на месте, еще двое — получили тяжелые ранения.
Другой фигурант — 23-летний Владимир Осипов из 64 мотострелковой бригады РФ, который 28 марта 2022 года в Гостомеле расстрелял двух местных жителей.
Третий подозреваемый — 48-летний Алексей Абрамов, командир роты той же бригады. Во время оккупации поселка Иванков он приказал пытать гражданских и формировать так называемые расстрельные списки участников сопротивления.
Всем троим объявлено подозрение по ч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — военные преступления, совершенные группой лиц, повлекшие гибель людей.
Расследование продолжается.