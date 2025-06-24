С 2030 года возможности Путина могут значительно возрасти: главное из интервью Зеленского Sky News

Президент Владимир Зеленский дал развернутое интервью, в котором его спросили о том, как заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров, уступит ли он территорию Украины в рамках мирного соглашения и перспективе нападения РФ на НАТО.

Украинский президент пообщался с журналистом Марком Остином. В издании Sky News привели пять ключевых выводов из их разговора.

НАТО под угрозой нападения

Зеленский заявил, что планы стран-членов НАТО по увеличению расходов на оборону до 5% ВВП к 2035 году являются очень медленными.

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Он предупредил, что Россия может напасть на страну НАТО в течение пяти лет, чтобы проверить готовность Организации Североатлантического договора.

— Мы считаем, что, начиная с 2030 года, Путин может иметь значительно большие возможности. Сегодня Украина его сдерживает, у него нет времени на муштру в армии, — сказал президент Украины.

Хотя Зеленский признал, что амбиции Украины по вступлению в НАТО сейчас невозможны. Однако он заявил, что в долгосрочной перспективе НАТО нужны украинцы.

Поддержка США может быть уменьшена

На вопрос о его взглядах на израильско-иранский конфликт и влияние более широкой войны на Ближнем Востоке на Украину, Зеленский признал, что политический фокус действительно меняется.

— Это означает, что помощь от партнеров, прежде всего от США, может быть сокращена. Путин увеличит удары по нам, чтобы воспользоваться этой возможностью, тем фактом, что Америка сосредотачивается на Ближнем Востоке, — предположил Зеленский.

Кроме этого, россияне почувствуют преимущество на поле боя, поэтому украинцам будет трудно, заявил президент, комментируя тесные отношения Путина с Ираном, который поставлял России ударные беспилотники.

Трамп и Путин никогда не будут друзьями

В то же время Зеленский скептически относится к отношениям между президентом США Дональдом Трампом с Путиным.

— Я действительно не знаю, какие отношения у Трампа с Путиным. Но я уверен, что президент Трамп понимает, что украинцы являются союзниками Америки, а настоящим экзистенциальным врагом Америки является Россия. Они могут быть краткосрочными партнерами, но друзьями они никогда не станут, — сказал глава государства.

В то же время у Зеленского спросили, чувствовал ли он травлю со стороны президента США во время их ссоры в Овальном кабинете. В ответ президент Украины отметил, что вел себя честно.

— Я действительно хотел, чтобы Америка была сильным партнером. Честно говоря, я на это рассчитывал. Действительно, были вещи, которые не приближают нас к завершению войны. Были некоторые СМИ, которые стояли вокруг нас и говорили о каких-то мелочах, например, о моем костюме. Это не главное, — сказал Зеленский.

Путин и мирные переговоры

Президент Украины четко заявил, что поддерживает как прекращение огня, так и мирные переговоры. Зеленский сказал, что начнет переговоры, чтобы понять, возможны ли настоящие компромиссы и существует ли реальный способ прекратить войну.

Но он избежал прямого заявления о том, готов ли он отдать территории Украины, которые сейчас находятся под российской оккупацией, в рамках любого мирного соглашения.

— Я не верю, что Путин заинтересован в этих четырех регионах. Он хочет оккупировать Украину. Путин хочет большего. Он рассчитывает на постепенную оккупацию Украины, уменьшение поддержки со стороны Европы, полный отказ США от этой войны, плюс отмена санкций, — сказал Зеленский.

По мнению президента Украины, стратегия должна быть такой: давить на Путина с помощью политических санкций и дальнобойного оружия, чтобы заставить его сесть за стол переговоров.

РФ использует британские технологии для ракет

Недавно Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и договорился об обмене технологиями боевых действий, что будет способствовать развитию производства беспилотников в Украине. Президент назвал это сильным шагом вперед.

Но он также говорил о неспособности ограничить доступ России к ключевым технологиям, используемым в военном оборудовании.

Он сказал, что компоненты для ракет и беспилотников из стран, включая Великобританию, используются российскими компаниями, на которые не распространяются санкции.

— Это жизненно важно для нас. Мы передаем эти списки (российских компаний, — Ред.) нашим партнерам и просим их применить санкции. Иначе россияне будут иметь ракеты, — резюмировал Владимир Зеленский.

Источник : Sky News

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