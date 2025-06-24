С начала 2025 возбуждено 1847 дел за уклонение от мобилизации — Федиенко

В этом году за пять месяцев открыто 1847 уголовных производств по ст. 336 УК Украины (Уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период).

Уголовные дела за уклонение от мобилизации

Как заявил глава подкомитета парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко со ссылкой на Офис генерального прокурора, в 2024 году количество зарегистрированных уголовных правонарушений за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации выросло на 4%.

С января до декабря прошлого года зарегистрировано 7017 производств, рассказал он.

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По словам Федиенко, в 2022 году было зарегистрировано 2431 дело, согласно Единому отчету об уголовных правонарушениях.

Производства за превышение полномочий ТЦК

Народный депутат рассказал, что по фактам возможного превышения должностными лицами ТЦК и СП полномочий при осуществлении мобилизационных действий в 2022 году зарегистрировано 26 уголовных производств, в 2023 году — 91, в 2024 году — 156, в этом году — 66.

По фактам возможного незаконного задержания военнообязанных в 2023 году зарегистрировано 27 уголовных производств, в 2024 году — 163, в этом году — 45, отметил Федиенко.

— Я думаю, что там значительно больше пострадавших. Но, к сожалению, граждане не обращаются в правоохранительные органы, — предположил народный депутат.

Александр Федиенко призвал Сухопутные войска ВСУ решить ситуацию, когда во время мобилизации военнообязанный исчезает со связи в течение 1-5 дней.

— Информационный пробой Сухопутных войск ВСУ в том, что когда происходит мобилизация, почему-то военнообязанный исчезает с радаров. Это может быть 1-5 дней. Когда все родные его ищут, — утверждает он.

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