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МИД организует эвакуацию украинцев из транзитной зоны на российско-грузинской границе

скільки українців перебуває у Німеччині
Фото: Depositphotos

Украина эвакуирует своих граждан с российско-грузинской границы. По состоянию на 26 июня украинские дипломаты отправили 12 человек.

Ситуация на границе Грузия — РФ

Министерству иностранных дел Украины стало известно о ситуации на российско-грузинской границе и условиях пребывания украинцев, которых депортировали с территории РФ после окончания тюремного заключения.

Для решения проблем должностное лицо МИД Украины в Грузии лично посетило пограничный пункт для встречи с руководством пограничной службы и доставки гуманитарной помощи.

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Благодаря работе украинских дипломатов 21 июня в Молдову эвакуировали трех граждан Украины, а 25 июня — девять, а 27 июня запланирована перевозка еще 14 человек.

Посольство Украины в Грузии остается в постоянном контакте с Министерством внутренних дел Грузии, а также другими структурами, ответственными за безопасность и права наших соотечественников.

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Источник: МИД

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