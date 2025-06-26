МИД организует эвакуацию украинцев из транзитной зоны на российско-грузинской границе
Украина эвакуирует своих граждан с российско-грузинской границы. По состоянию на 26 июня украинские дипломаты отправили 12 человек.
Ситуация на границе Грузия — РФ
Министерству иностранных дел Украины стало известно о ситуации на российско-грузинской границе и условиях пребывания украинцев, которых депортировали с территории РФ после окончания тюремного заключения.
Для решения проблем должностное лицо МИД Украины в Грузии лично посетило пограничный пункт для встречи с руководством пограничной службы и доставки гуманитарной помощи.
Благодаря работе украинских дипломатов 21 июня в Молдову эвакуировали трех граждан Украины, а 25 июня — девять, а 27 июня запланирована перевозка еще 14 человек.
Посольство Украины в Грузии остается в постоянном контакте с Министерством внутренних дел Грузии, а также другими структурами, ответственными за безопасность и права наших соотечественников.