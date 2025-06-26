Военный РФ заочно получил пожизненное за расстрел гражданского в Киевской области — СБУ
Еще один российский военный преступник признан виновным в убийстве мирного жителя во время временной оккупации Киевской области — Надбит Дабаев заочно приговорен к пожизненному заключению.
Расстрелял украинца и угрожал мирным жителям Киевской области
Как установили следователи, в марте 2022 года ефрейтор Дабаев, 24-летний заместитель командира боевой машины 8-й мотострелковой роты 37-й бригады ВС РФ, участвовал в захвате поселка Гавронщина Бучанского района.
Он остановил местного жителя на улице, угрожая автоматом, пытался заставить его признаться в связях с украинскими Силами обороны.
Затем затащил мужчину в здание и выстрелил ему в голову, в результате чего потерпевший скончался на месте.
Дополнительно задокументировано, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, Дабаев врывался в дома мирных жителей и, держа людей под прицелом, требовал признаний в причастности к движению сопротивления. Также он похитил два автомобиля.
Суд признал его виновным по ч. 2 ст. ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 438 Криминального кодекса Украины — как лицо, совершившее военные преступления в сговоре с другими.