Военный РФ заочно получил пожизненное за расстрел гражданского в Киевской области — СБУ

Еще один российский военный преступник признан виновным в убийстве мирного жителя во время временной оккупации Киевской области — Надбит Дабаев заочно приговорен к пожизненному заключению.

Расстрелял украинца и угрожал мирным жителям Киевской области

Как установили следователи, в марте 2022 года ефрейтор Дабаев, 24-летний заместитель командира боевой машины 8-й мотострелковой роты 37-й бригады ВС РФ, участвовал в захвате поселка Гавронщина Бучанского района.

Он остановил местного жителя на улице, угрожая автоматом, пытался заставить его признаться в связях с украинскими Силами обороны.

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Затем затащил мужчину в здание и выстрелил ему в голову, в результате чего потерпевший скончался на месте.

Дополнительно задокументировано, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, Дабаев врывался в дома мирных жителей и, держа людей под прицелом, требовал признаний в причастности к движению сопротивления. Также он похитил два автомобиля.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 438 Криминального кодекса Украины — как лицо, совершившее военные преступления в сговоре с другими.

Источник : СБУ

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