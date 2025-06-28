Погода в июле 2025 года: стоит ли ждать аномальной жары в Украине

В ближайшие трое суток, до конца июня, в Украине прогнозируется разнообразная погода: дожди различной интенсивности, местами с грозами, порывы ветра.

Об этом в комментарии Фактам ICTV рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Дожди сменит солнце

В субботу, 28 июня, атмосферный фронт с северо-запада принесет кратковременные дожди различной интенсивности. Больше всего их ожидается на Левобережье в день, особенно на востоке и также на юго-востоке страны.

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— Чувство дискомфорта в дневные часы будет добавлять северо-западный ветер, который будет усиливаться до 15-18 метров в секунду, его прогнозируем в западных Житомирской и Винницкой областях, — рассказала Наталья Птуха.

В воскресенье дождей заметно уменьшится, но ветер с северо-запада останется.

— А вот 30 июня мы будем уже в поле повышенного давления и рассчитываем на более комфортную погоду, без осадков, и только на востоке страны могут быть небольшие дожди. В дальнейшем погода в большинстве областей будет определяться уже полем повышенного атмосферного давления, поэтому со следующей недели ожидаем прекращение осадков, больше солнечных дней и повышение температуры, — подчеркнула синоптик.

По ее словам, начало недели, с 30 июня, будет умеренно тепло, а во второй половине недели даже местами жарко.

Ночи еще могут быть прохладными из-за отсутствия облачности — в пределах +10-16 °C 1 и 2 июля, а днем +21-27 °C. На юге, Закарпатье и Прикарпатье прогнозируется +27-33 °C.

— С третьего июля в этих регионах: Юг, Закарпатье и Прикарпатье прогнозируется от +30 °C до +34 °C. Это максимум, на который мы рассчитываем до 7 июля. Таким образом, июль приходит к нам с антициклоном, солнечной спокойной погодой и высокими значениями температуры, — отмечает синоптик.

Жара в июле

Наталья Птуха отмечает, что июль, учитывая его климатические характеристики, всегда самый жаркий месяц. Температурные рекорды трудно прогнозировать, однако есть надежда, что именно начало июля будет без рекордов.

По словам синоптика, температура воздуха в июле для Юга, Закарпатья и Прикарпатья в диапазоне +30-34 °C является достаточно типичной. А сильная жара начинается с +35 °C.

Прогноз погоды в Украине на 28 июня

По данным Укргидрометцентра, в субботу, 28 июня, в Украине будет преимущественно облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди. Днем в южных, восточных, большинстве центральных, Черниговской и Сумской областях пройдут грозы. А на востоке и юго-востоке страны местами сильные дожди, град и шквалы 15-20 м/с.

Ночью в восточных, днем в западных областях без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем в западных, Житомирской и Винницкой областях порывы 15-18 м/с.

Температура ночью +13-18 °C, днем +19-24 °C, на юге и востоке до +28 °C.

Прогноз погоды на 29 июня

В воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие кратковременные дожди, местами грозы; ночью на Правобережье, днем в большинстве центральных, Житомирской и Киевской областях без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем в северных, большинстве центральных и южных областях местами порывы 15-18 м/с.

Температура ночью +11-16 °C, днем +21-26 °C.

Погода на 30 июня

В понедельник, 30 июня, в Украине без осадков, только на востоке страны прогнозируется небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью +11-16 °C, днем +21-26 °C, на юге страны и в Закарпатье местами до +30 °C.

Прогноз погоды на 1-2 июля

Первые дни июля будут без осадков. Только днем 1 июля в северо-восточной части страны местами ожидается небольшой кратковременный дождь.

Температура ночью +10-16 °C, на побережье морей до +19 °C; днем +21-27 °C. В южных регионах Украины, в Закарпатье, а также 2 июля в западных областях температура прогнозируется +27-33 °C.

Консультативный прогноз на 3-7 июля

В течение этих дней в Украине преимущественно без осадков. 5 июля в западных и северных областях, а также 7 июля по всей территории страны местами кратковременные дожди и грозы.

Температура ночью +14-21 °C; днем +23-30 °C. На юге страны, Закарпатье и Прикарпатье ожидается +31-34 °C.

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