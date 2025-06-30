Расстрелы военнопленных ВСУ на Волчанском заводе: подозрение получил сержант РФ

Прокуратура и СБУ объявили подозрение оккупанту, причастному к убийствам украинских военнопленных на Волчанском агрегатном заводе.

Российский злоумышленник с позывным Алтай

36-летний младший сержант с позывным Алтай исполнял обязанности заместителя командира группы военнослужащих, которые дислоцировались на захваченном Волчанском агрегатном заводе во время наступления агрессора на Харьковскую область с мая по сентябрь 2024 года.

Первый эпизод, зафиксированный 16 июня 2024 года, был связан с пленением украинского гранатометчика.

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После его допроса было принято решение о казни защитника Украины. Алтай самостоятельно выбрал исполнителя для расстрела военнослужащего.

Второй случай произошел 2–3 июля 2024 года, когда двое украинских военных попали в плен. После допроса младший сержант лично участвовал в расстреле.

Следствие и дальнейшие действия

По материалам следствия, после задержания подозреваемого и других злоумышленников РФ, причастных к казни украинских военнопленных, будет заочно сообщено о подозрении.

Правоохранители продолжают работать над раскрытием всех деталей военных преступлений, совершенных во время агрессии России против Украины.

Источник : СБУ

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