Расстрелы военнопленных ВСУ на Волчанском заводе: подозрение получил сержант РФ
Прокуратура и СБУ объявили подозрение оккупанту, причастному к убийствам украинских военнопленных на Волчанском агрегатном заводе.
Российский злоумышленник с позывным Алтай
36-летний младший сержант с позывным Алтай исполнял обязанности заместителя командира группы военнослужащих, которые дислоцировались на захваченном Волчанском агрегатном заводе во время наступления агрессора на Харьковскую область с мая по сентябрь 2024 года.
Первый эпизод, зафиксированный 16 июня 2024 года, был связан с пленением украинского гранатометчика.
После его допроса было принято решение о казни защитника Украины. Алтай самостоятельно выбрал исполнителя для расстрела военнослужащего.
Второй случай произошел 2–3 июля 2024 года, когда двое украинских военных попали в плен. После допроса младший сержант лично участвовал в расстреле.
Следствие и дальнейшие действия
По материалам следствия, после задержания подозреваемого и других злоумышленников РФ, причастных к казни украинских военнопленных, будет заочно сообщено о подозрении.
Правоохранители продолжают работать над раскрытием всех деталей военных преступлений, совершенных во время агрессии России против Украины.