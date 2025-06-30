Как вернуть билеты на поезд онлайн и офлайн: сколько средств при этом теряется

Возврат билетов на поезд в Украине в 2025 году можно осуществить несколькими способами: онлайн (через официальный сайт Укрзализныци или специальные сервисы для продажи билетов), с помощью сервисов банков, таких как Приват24, или непосредственно в кассе железнодорожного вокзала.

Как вернуть проездной документ и какая сумма теряется при возврате билета Укрзализныци — читайте в материале Фактов ICTV.

Как вернуть билет на поезд онлайн — способы

Возврат проездных документов, купленных через Укрзализныцю, происходит согласно Правилам перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины.

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Вернуть билет на поезд онлайн в 2025 году можно несколькими способами. Рассмотрим подробнее каждый из них.

Возврат билета онлайн через официальный сайт Укрзализныци

Если вы приобрели электронный билет через официальный сайт Укрзализныци, вы можете вернуть его следующим образом:

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Перейдите в раздел Мой билет (там отображаются все приобретенные билеты).

(там отображаются все приобретенные билеты). Выберите билет, который хотите вернуть, и нажмите Возврат билета .

. Следуйте дальнейшим инструкциям для завершения процесса возврата.

Купить билеты Укрзализныци можно через специальные сервисы. С их помощью происходит и возврат проездных документов.

Например, чтобы вернуть электронный билет через сервис tickets.ua, необходимо:

Войти в раздел Мой билет и выбрать Возврат билета .

и выбрать . Отметить пассажиров, для которых нужно аннулировать билет (при необходимости).

Нажать Просчитать сумму к возврату и подтвердить аннулирование.

Деньги будут возвращены на банковскую карту, которой оплачивался билет. Зачисление происходит в течение 10 рабочих дней.

Как вернуть билет на поезд через Приват24

Если вы покупали билет через сервис Приват24, возврат выглядит следующим образом:

Войдите в личный кабинет в Приват24.

Перейдите в раздел Сервисы и выберите пункт Транспорт — Поезд.

и выберите пункт В разделе Архив железнодорожных билетов найдите нужный билет.

железнодорожных билетов найдите нужный билет. Нажмите кнопку Вернуть билет.

Обратите внимание, что эта опция становится доступной через 30 минут после оформления билета и исчезает, если до отправления поезда осталось менее одного часа. Деньги будут возвращены на вашу карту в течение трех рабочих дней.

Как вернуть билет на поезд в кассе железнодорожного вокзала

Если вы приобрели билет в кассе железнодорожного вокзала или обменяли электронный проездной документ на бумажный, то возврат осуществляется исключительно в железнодорожной кассе.

Для возврата бумажного билета необходимо:

Обратиться в кассу железнодорожного вокзала с оригиналом билета и документом, удостоверяющим личность (это может быть паспорт, студенческий билет, водительское удостоверение, военный билет, служебное удостоверение). Кассир оформит возврат и осуществит выплату средств в соответствии с установленными правилами.

Какая сумма теряется при возврате билета Укрзализныци

Общая стоимость билета указана в проездном документе. Она включает НДС, страховой сбор и дополнительные услуги. Возле цены есть разъяснения, за какой пункт уплачивается та или иная сумма.

Стоит обратить внимание на два пункта: КВ — билет и ПЛ — плацкарта. Когда пассажир сдает билет, именно за эти пункты Укрзализныця возвращает средства.

Отдельные составляющие стоимости билета перечисляются по-разному, в зависимости от времени, за сколько происходит возврат.

Если билет возвращается не позднее чем за 24 часа до отправления, пассажиру возвращается полная стоимость билета за вычетом комиссионного сбора.

При возврате билета за 24-12 часов до отправления возвращается 50% стоимости.

Если до отправления поезда осталось менее 12 часов, средства за билет не возвращаются.

Согласно правилам Укрзализныци, при возврате железнодорожного билета будет удержан сбор за услуги — 60 грн.

В случае возникновения вопросов можно обратиться в контактный центр Укрзализныци или в службу поддержки соответствующего банка.

Зная, как вернуть билеты на поезд и следуя указанным рекомендациям, вы сможете быстро вернуть билет на поезд и получить деньги за неиспользованный проездной документ.

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