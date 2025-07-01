3 588 новых историй — и каждая достойна внимания. Самый большой выпускной Украины
28 июня в Киеве состоялся самый большой выпускной Украины 2025 года — грандиозное событие, организованное дистанционной школой Оптима.
В зале собрались тысячи семей, объединенных большим событием — завершением важного этапа в жизни учеников. Гостей ждали выступление DJ BRIAN и живая музыка от YAKTAK.
Выпускники дистанционной школы Оптима — это те, кто выбрал путь гибкого и качественного образования.
Те, кто научился быть самостоятельным, сознательным и сильным.
Те, кто уже сегодня мыслит по-взрослому и смело идет к своей цели.
Яркое шоу, сцена, любимые исполнители, эмоции, которые остаются в сердце, — все это сделало праздник действительно особенным.
Искренние поздравления каждому выпускнику!
Впереди — новые вершины, новые истории и большое будущее!
Фото: Школа Оптима