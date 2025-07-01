3 588 новых историй — и каждая достойна внимания. Самый большой выпускной Украины

28 июня в Киеве состоялся самый большой выпускной Украины 2025 года — грандиозное событие, организованное дистанционной школой Оптима.

В зале собрались тысячи семей, объединенных большим событием — завершением важного этапа в жизни учеников. Гостей ждали выступление DJ BRIAN и живая музыка от YAKTAK.

Выпускники дистанционной школы Оптима — это те, кто выбрал путь гибкого и качественного образования.

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Те, кто научился быть самостоятельным, сознательным и сильным.

Те, кто уже сегодня мыслит по-взрослому и смело идет к своей цели.

Яркое шоу, сцена, любимые исполнители, эмоции, которые остаются в сердце, — все это сделало праздник действительно особенным.

Искренние поздравления каждому выпускнику!

Впереди — новые вершины, новые истории и большое будущее!

Фото: Школа Оптима

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