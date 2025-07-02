Украина во время обмена передала РФ эвакуированных из Курской области — Лубинец

В рамках состоявшегося 23—25 мая масштабного обмена пленными в формате 1000 на 1000 Украина передала российской стороне граждан, эвакуированных из Курской области РФ.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец на пресс-конференции 2 июля.

Украина передала России эвакуированных из Курской области

— В рамках обмена 1000 на 1000, когда мы вернули гражданских, мы вернули России граждан, эвакуированных с территории Курской области, — отметил омбудсман.

Лубинец сообщил, что с начала полномасштабного вторжения уже проведено 65 обменов, в результате которых Украина вернула 5757 пленных, 294 гражданских заложника и 1378 детей.

Сейчас смотрят

Он подчеркнул, что в настоящее время отсутствуют действенные международные рычаги давления на Россию для освобождения гражданских заложников, однако выразил надежду на появление государства, которое могло бы выступить посредником в этом процессе.

По словам Лубинца, с начала полномасштабной войны Украина получила более 71 тысячи обращений от семей пленных и без вести пропавших граждан.

Напомним, 26 июня Украина и Россия провели обмен военнопленными. Среди уволенных – украинские защитники, находившиеся в плену с 2022 года.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.