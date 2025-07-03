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Не уплатили налогов на более чем 29 млн грн: будут судить группу лиц

Офіс генпрокурора
Фото: УНИАН

Как сообщили в Офисе генерального прокурора, после завершения совместного с Бюро экономической безопасности досудебного расследования будут судить группу лиц за неуплату налогов на сумму 29 млн грн.

Схема уклонения от налогов

В Офисе рассказали, что речь идет группе лиц, которые по предварительному сговору, используя деятельность на территории Украины международной компании-нерезидента по предоставлению услуг такси, а также банковские счета, реквизиты физического лица-предпринимателя, разработали противоправную схему уклонения от уплаты налогов в крупных размерах.

Установлено, что подозреваемые, используя реквизиты и банковские счета созданного ими физического лица-предпринимателя для оформления предоставления от его имени информационно-посреднических услуг известной компании сетей такси, получили средства на банковские счета в качестве дохода на сумму более 214 млн грн.

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— Эту сумму дохода умышленно не в полном объеме задекларировали в органах Государственной налоговой службы, что привело к неуплате налоговых обязательств по единому налогу (третья группа) за период с 2019 по 2022 годы на сумму более 29 млн грн, — говорится в сообщении.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществлялось детективами Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины при оперативном сопровождении ДСР НП Украины.

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Источник: Офис генпрокурора

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