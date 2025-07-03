В Запорожье 1,5 тыс. мужчин избежали мобилизации за взятку: детали

В Запорожье раскрыли схему уклонения от мобилизации, когда более 1,5 тыс. мужчин исчезли из розыска за взятки.

Как сотрудники ТЦК снимали с розыска уклонистов

Сотрудники Государственного бюро расследований раскрыли масштабную коррупционную схему в одном из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) в Запорожье.

В результате незаконных действий чиновников более 1,5 тыс. мужчин избежали мобилизации.

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По данным следствия, сотрудники ТЦК вымогали деньги у лиц, которые были в розыске за неявку по повестке.

Они составляли фиктивные протоколы о якобы добровольной явке в центр, на основании которых мужчин снимали с учета.

Схема приобрела системный характер. ГБР проанализировало почти 5 тыс. административных материалов и выявило правонарушения и неуплату штрафов.

Разоблачение произошло в рамках расследования одного из эпизодов, когда офицер отделения воинского учета ТЦК требовал у местного жителя $1 300 за “решение вопроса”. При этом военнообязанный в ТЦК даже не появлялся.

ГБР сообщило о подозрении офицеру ТЦК и его сообщникам. Сейчас им грозит до 5 лет лишения свободы.

Источник : ГБР

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