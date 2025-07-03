Зарабатывали до $25 тыс. на уклонистах: будут судить военного чиновника и бизнесменов
Государственное бюро расследований завершило досудебное следствие в отношении военного чиновника и предпринимателей, которые зарабатывали на фиктивных документах для уклонистов.
Речь идет о военном чиновнике из Киева и двух частных предпринимателях, которые изготавливали фиктивные документы для уклонения от военной службы.
Два варианта уклонения от службы
Сообщается, что чиновник и предприниматели предлагали клиентам два варианта освобождения от прохождения военной службы:
- оформление списания по состоянию здоровья;
- фиктивное трудоустройство в одно из киевских учебных заведений с последующим бронированием.
Стоимость таких услуг составляла $25 000 за медицинское оформление и $5 000 — за бронирование.
Взяли на передаче денег
В ГБР также рассказали, что в июне 2024 года один из клиентов выбрал вариант с фиктивным списанием. Сначала он передал дельцам $7 тыс. в качестве аванса, а в марте 2025 года — еще $10 тыс. после начала оформления документов.
Злоумышленники были задержаны во время передачи второй части денег.