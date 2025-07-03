Зарабатывали до $25 тыс. на уклонистах: будут судить военного чиновника и бизнесменов

Государственное бюро расследований завершило досудебное следствие в отношении военного чиновника и предпринимателей, которые зарабатывали на фиктивных документах для уклонистов.

Речь идет о военном чиновнике из Киева и двух частных предпринимателях, которые изготавливали фиктивные документы для уклонения от военной службы.

Два варианта уклонения от службы

Сообщается, что чиновник и предприниматели предлагали клиентам два варианта освобождения от прохождения военной службы:

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оформление списания по состоянию здоровья;

фиктивное трудоустройство в одно из киевских учебных заведений с последующим бронированием.

Стоимость таких услуг составляла $25 000 за медицинское оформление и $5 000 — за бронирование.

Взяли на передаче денег

В ГБР также рассказали, что в июне 2024 года один из клиентов выбрал вариант с фиктивным списанием. Сначала он передал дельцам $7 тыс. в качестве аванса, а в марте 2025 года — еще $10 тыс. после начала оформления документов.

Злоумышленники были задержаны во время передачи второй части денег.

Источник : ГБР

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