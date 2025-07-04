Поддержка, наставничество и образование — как работодатели Украины реагируют на вызовы военного времени
Несмотря на войну, неопределенность, мобилизацию и миграцию граждан, украинский бизнес не только сохраняет рабочие места, но и эффективно адаптируется к изменениям.
Ценности, поддержка, наставничество и образование — эти инструменты стали ответом HR-специалистов на вызовы военного времени.
Об итогах HR Wisdom Summit 2025, который собрал в Киеве более 400 работодателей со всей страны — в материале Фактов ICTV.
Голос перемен: опыт украинских компаний
С открытием саммита участников приветствовала Оксана Гутцайт.
— Сегодня HR — это первый голос на предприятии. Именно вы — голос перемен, — сказала ведущая ICTV.
Управление командами в условиях войны, возвращение ветеранов к работе, привлечение людей в возрасте 50+, корпоративное образование, психическое здоровье и адаптация молодежи к новой реальности — именно эти вопросы рассматривались на Wisdom Summit 2025.
Больше всего участников саммита заинтересовали доклады:
- Сохранение команд через управление знаниями и обучение (Kernel, EVA, NOVUS)
- Адаптация ветеранов: реальные кейсы поддержки (SCM, Work.ua, ДТЭК, Интерпайп)
- Инклюзивность рынка труда и борьба с эйджизмом (Минсоцполитики, OLX Работа)
- Корпоративная культура как стабилизатор во времена неопределенности (EVA, Киевстар)
- Взаимодействие с образованием и инвестиции в дуальное обучение (Metinvest, KSE, Ajax, KPI)
- Data-driven HR: аналитика — это основа эффективных решений (Райффайзен Банк)
- Бренд работодателя: честность, забота и общая стратегия с коммуникациями (Нафтогаз, OKKO, МХП).
В финале саммита состоялась церемония награждения лучших работодателей.
Источник: HR Wisdom Summit 2025