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3 мин.

Поддержка, наставничество и образование — как работодатели Украины реагируют на вызовы военного времени

саміт

Несмотря на войну, неопределенность, мобилизацию и миграцию граждан, украинский бизнес не только сохраняет рабочие места, но и эффективно адаптируется к изменениям.

Ценности, поддержка, наставничество и образование — эти инструменты стали ответом HR-специалистов на вызовы военного времени.

Об итогах HR Wisdom Summit 2025, который собрал в Киеве более 400 работодателей со всей страны — в материале Фактов ICTV.

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Голос перемен: опыт украинских компаний

С открытием саммита участников приветствовала Оксана Гутцайт.

— Сегодня HR — это первый голос на предприятии. Именно вы — голос перемен, — сказала ведущая ICTV.

Управление командами в условиях войны, возвращение ветеранов к работе, привлечение людей в возрасте 50+, корпоративное образование, психическое здоровье и адаптация молодежи к новой реальности — именно эти вопросы рассматривались на Wisdom Summit 2025.

Больше всего участников саммита заинтересовали доклады:

  • Сохранение команд через управление знаниями и обучение (Kernel, EVA, NOVUS)
  • Адаптация ветеранов: реальные кейсы поддержки (SCM, Work.ua, ДТЭК, Интерпайп)
  • Инклюзивность рынка труда и борьба с эйджизмом (Минсоцполитики, OLX Работа)
  • Корпоративная культура как стабилизатор во времена неопределенности (EVA, Киевстар)
  • Взаимодействие с образованием и инвестиции в дуальное обучение (Metinvest, KSE, Ajax, KPI)
  • Data-driven HR: аналитика — это основа эффективных решений (Райффайзен Банк)
  • Бренд работодателя: честность, забота и общая стратегия с коммуникациями (Нафтогаз, OKKO, МХП).

В финале саммита состоялась церемония награждения лучших работодателей.

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Источник: HR Wisdom Summit 2025

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