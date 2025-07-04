СБУ обнаружила в Шахедах, которые атаковали Киев, компоненты китайского производства

Следователи Службы безопасности Украины обнаружили в БпЛА “Герань” (российская версия беспилотника “Шахед”) компоненты, изготовленные в Китайской Народной Республике.

— Об этом свидетельствуют маркировки предприятия-производителя «Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd» на соответствующих деталях, — говорится в сообщении.

Какие комплектующие из Китая обнаружены

В Службе объяснили, что эти комплектующие, в частности крепления для катапульты запуска, были изъяты из беспилотников, которыми российские оккупанты атаковали украинскую столицу в ночь с 3 на 4 июля.

Сейчас СБУ собирает все доказательства террористической атаки РФ по Киеву и документирует преступления рашистов.

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Служба безопасности классифицирует российский удар по столице Украины как военное преступление и открыла по данному факту производство по статье 438 Уголовного кодекса.

Фото: СБУ

Источник : СБУ

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