СБУ обнаружила в Шахедах, которые атаковали Киев, компоненты китайского производства
Следователи Службы безопасности Украины обнаружили в БпЛА “Герань” (российская версия беспилотника “Шахед”) компоненты, изготовленные в Китайской Народной Республике.
— Об этом свидетельствуют маркировки предприятия-производителя «Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd» на соответствующих деталях, — говорится в сообщении.
Какие комплектующие из Китая обнаружены
В Службе объяснили, что эти комплектующие, в частности крепления для катапульты запуска, были изъяты из беспилотников, которыми российские оккупанты атаковали украинскую столицу в ночь с 3 на 4 июля.
Сейчас СБУ собирает все доказательства террористической атаки РФ по Киеву и документирует преступления рашистов.
Служба безопасности классифицирует российский удар по столице Украины как военное преступление и открыла по данному факту производство по статье 438 Уголовного кодекса.
Фото: СБУ