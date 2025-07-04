Сколько украинцев живут и работают за границей: данные НБУ

В Национальном банке Украины рассказали, какое количество беженцев находится за границей, как им живется в новых условиях.

Украинские мигранты за границей

Согласно результатам нового исследования Нацбанка, по состоянию на конец мая 2025 года за пределами Украины из-за полномасштабной войны находится около 5,6 млн украинских мигрантов (без учета находящихся в РФ).

При этом статус временной защиты в Европейском Союзе имеют около 4,2 млн из них.

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Согласно данным Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR), наибольшее количество статусов временной защиты среди европейских стран украинцам предоставили:

Германия (около 1,2 млн человек);

Польша (около 994 тыс. человек);

Чехия (около 374 тыс. человек);

Великобритания (около 254 тыс. человек);

Испания (около 241 тыс.).

Трудоустройство

По сравнению с данными за 2023 год, сегодня уровень занятости украинских мигрантов значительно вырос в большинстве стран (увеличившись на 9 процентных пунктов на региональном уровне до 64%).

— Это лишь на 7 п.п. ниже эквивалентно взвешенного среднего значения для населения принимающих стран, — уточнили в НБУ.

Отмечается также, что:

самые низкие уровни занятости фиксируются в странах, обеспечивающих высокие социальные выплаты;

большинство людей с временной защитой до сих пор работают на низкоквалифицированных должностях.

По данным Нацбанка, усложняют интеграцию украинцев на рынке труда:

языковой барьер;

несоответствие квалификации.

Расходы беженцев из Украины

Исследование НБУ свидетельствует о том, что растущий уровень занятости украинских мигрантов приводит к сокращению их расходов с украинских карт за рубежом.

Так, среднемесячные объемы сделок наших граждан в торговых сетях на протяжении I квартала сократились с $550 млн (в 2024 году) до $485 млн (в 2025 году).

Уточняется, что на объемы расходов в разных странах влияют отличия в уровне социальных выплат и занятости украинцев.

— Например, в Германии находятся 20% украинских мигрантов. В то же время на них приходится всего 10% всех расчетов украинскими платежными карточками за рубежом — рассказали в Нацбанке.

В Польше при этом осуществляется около 20% общих расходов, а в Испании – 8%.

Сообщается также, что объемы снятия наличных денег за рубежом находятся на стабильном уровне с июля 2023 года.

— Этому поспособствовали как меры финансового мониторинга и валютного надзора, так и сужение разницы между официальным и наличным курсами, что свело на нет карточный туризм, — пояснили в НБУ.

Источник : НБУ

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