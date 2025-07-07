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Виктория Яснопольская, журналист
3 мин.

DOT-Chain Defence: в Украине начал работу маркетплейс оружия для армии

Рустем Умєров

Сегодня, 7 июля, начала работу DOT-Chain Defence – новая цифровая система, которая ускоряет и упрощает поставки вооружения для наших Сил обороны. Это своеобразный маркетплейс оружия, созданный для оперативного обеспечения фронта.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

— В пилотном запуске примут участие 10 бригад ВСУ, на что Минобороны выделило Агентству оборонных закупок миллиард гривен,- говорится в сообщении.

Без лишней бюрократии

Отмечается, что на эти средства бригады через IT-систему Государственного оператора тыла смогут заказать FPV-дроны, а вскоре – и другие виды БпЛА, средства РЭБ, роботизированные комплексы.

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Каждая воинская часть будет иметь возможность выбирать именно то, что ей нужно для выполнения задач. В то же время Агентство оборонных закупок будет обеспечивать финансирование и доставку без лишней бюрократии.

— Теперь поставки будут осуществляться не за месяцы, а за несколько недель, — отметил министр.

Как работает маркетплейс оружия для армии

DOT-Chain Defence – это прозрачная, конкурентная и полностью цифровизированная система. Она разработана на основе модели поставок питания для армии, которая уже доказала свою эффективность.

Как работает маркетплейс оружия для ВСУ:

  • военные самостоятельно выбирают, заказывают и бронируют необходимые средства, видят сроки поставок, оставляют отзывы и получают быстрые ответы;
  • производители получают понятный механизм сотрудничества с государством и армией, а также прямую обратную связь от военных;
  • государство видит реальные потребности фронта, принимает решения на основе данных, поддерживает развитие ОПК и внедрение инноваций.
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рустем умєров

Фото: Минобороны

Источник: Минобороны

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