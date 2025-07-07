В центре Киева мужчина демонстрировал флаг со свастикой: полиция открыла дело

Полиция Киева начала расследование для привлечения к ответственности мужчины, который в Печерском районе столицы демонстрировал сине-желтый флаг со свастикой.

Флаг со свастикой в ​​Киеве: полиция начала расследование

По информации правоохранителей, фото с мужчиной, держащим флаг со свастикой, было обнаружено во время мониторинга интернета.

Следователи уже открыли уголовное производство по факту пропаганды нацистской символики в соответствии с ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины.

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В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению личности правонарушителя и привлечению его к ответственности.

Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник : Нацполиция

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