Подполковник запаса работал на ФСБ: пытался создать сеть агентов в Сумской области
В Сумской области Служба безопасности Украины разоблачила российского агента, который был подполковником запаса Сил обороны Украины.
После увольнения со службы в 2023 году он перешел на сторону врага и начал активно сотрудничать с ФСБ.
Подполковник запаса пытался создать сеть агентов РФ
Агент получал задания непосредственно от одного из руководителей пограничного управления ФСБ, который за эту операцию даже получил генеральское звание.
Имея военный опыт и авторитет среди побратимов, подполковник шпионил вблизи линии фронта, собирая информацию о расположении украинских подразделений.
Предатель действовал отдельно от уже обезвреженной агентурной сети ФСБ, которую СБУ разоблачила в апреле этого года.
Он должен был сформировать в Сумской области новую шпионскую структуру из действующих и бывших военных.
По плану, после успешных собеседований кандидатов должны были переправлять на территорию РФ для дальнейшего инструктажа.
Оперативники СБУ задержали фигуранта именно на этапе подбора нового агента.
В настоящее время злоумышленнику объявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 — — государственная измена в условиях военного положения и ч. 2 ст. 332 — незаконная переправка лиц через государственную границу.
Санкции предусматривают пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.