Били и стреляли: в Одессе подростки напали на бездомного в парке
В Одессе трое подростков избили бездомного, применив пневматическое оружие.
Подростки стреляли в бездомного в парке Одессы: что им угрожает
По данным следствия, инцидент зафиксировали в конце июня этого года. Одесские подростки, двое из которых были вооружены пневматическими пистолетами, намеренно отправились в парк с единственной целью — найти человека без постоянного места жительства и поиздеваться над ним.
В парке они заметили 30-летнего мужчину и начали его оскорблять. Когда мужчина попытался уйти, подростки открыли огонь.
Третий нападавший, без оружия, повалил потерпевшего на землю и жестоко избил его руками и ногами.
К счастью, в ситуацию вмешались прохожие, которые вызвали полицию и скорую помощь.
Мужчину с многочисленными пулевыми ранениями конечностей и плеча, а также ушибами доставили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь.
В тот же день правоохранителям удалось разыскать двух подозреваемых 14 и 16 лет.
Пневматическое оружие, которое подростки якобы приобрели через интернет, изъято в качестве вещественного доказательства.
По словам следователя Елены Шевченко, ребятам грозит лишение свободы до семи лет по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство, совершенное группой лиц с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений.
В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.
Пока судебно-медицинские эксперты определяют степень тяжести телесных повреждений потерпевшего, полиция разыскивает третьего участника нападения.
Процессуальное руководство по делу осуществляет ювенальный прокурор Приморской окружной прокуратуры г. Одессы.